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Российская газета

Главный конструктор рассказал об уникальности вооружения Су-57

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Источник изображения: rg.ru

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 отличается от предыдущих авиационных комплексов по целому ряду боевых свойств. Часть особенностей самолета уникальна в своем роде. Об этом заявил главный конструктор Су-57 директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.


В частности, новейший российский истребитель обладает скрытностью действий, которая сохраняется даже при работе комплекса бортового оборудования и применении вооружения. Эта способность сочетается с высокой помехозащищенностью, обеспечиваемой в том числе и при взаимодействии с автоматизированными системами управления различных родов войск.

Кроме того, Су-57 обладает возможностью всенаправленного и многоканального применения оружия, включая высокоточное вооружение большой дальности.

- Важное требование, которое предъявлял заказчик к нашему самолету, это отношение боевой нагрузки, которую способен взять истребитель, к его массе. Чем больше это отношение, тем выше качество самолета как носителя. То же самое относится к объему, массе и номенклатуре авиационных средств поражения, размещаемых во внутрифюзеляжных отсеках. По этим показателям Су-57 не имеет аналогов среди всех самолетов пятого поколения в мире, - сказал Михаил Стрелец в интервью корпоративному изданию "Горизонты".

Одной из основных особенностей российского истребителя пятого поколения, по словам конструктора, является совершенно новый уровень автоматизации, а именно комплекс бортового оборудования с функцией "электронного пилота".

Данное оборудование позволяет осуществлять так называемую гипотезную обработку информации обзорно-прицельных систем, обеспечивает интеллектуальную поддержку летчика при решении наиболее сложных задач боевого применения. Таким образом снижается существенная часть нагрузки на летчика, что дает возможность концентрироваться на выполнении тактических задач.

Напомним, ранее в Госкорпорации Ростех заявили, что подготовка самолета Су-57 к началу поставок в войска идет по плану. В настоящее время истребитель проходит многочисленные испытания, включая полеты в самых жестких режимах.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Стрелец
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Истребитель 5 поколения
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