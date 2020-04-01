ВВС Индии оценивают возможность лизинга самолетов-заправщиков

ЦАМТО, 31 марта. Командование Военно-воздушных сил Индии после нескольких неудачных попыток приобретения новых самолетов-заправщиков приступило к оценке возможности их лизинга.

Как сообщает со ссылкой на анонимные источники Hindustan Times, потенциальная возможность лизинга военной техники стала реальной на прошлой неделе, когда правительство представило проект новой политики приобретения продукции оборонного назначения, которая позволяет вооруженным силам использовать лизинг для сокращения расходов, связанных с приобретением вооружения и военной техники.

За последние полтора десятилетия ВВС Индии предприняли две попытки приобрести самолеты-заправщики. В обоих случаях командование было близко к подписанию сделки, но программы аннулировались из-за высокой стоимости закупки. В этом аспекте лизинг представляется хорошим вариантом для восполнения пробела в боевых возможностях.

В настоящее время в составе ВВС Индии имеется 6 самолетов-заправщиков Ил-78 российского производства, поддержка которых сопряжена с рядом проблем. Командование ВВС Индии намерено приобрести еще не менее 6 самолетов-заправщиков.

По данным источника издания, в настоящее время дорабатываются требования для лизинга воздушных танкеров, которые позволят расширить радиус применения истребительной авиации Индии. В частности, рассматриваются такие аспекты, как формат лизинга: "мокрый" (аренда самолета с экипажем и техническим обслуживанием) или "сухой". Предполагается, что в условиях проблем с выделением средств на закупку ВиВТ, лизинг самолетов будет лучшим вариантом для ВВС Индии.

Лизинг был введен в проект Процедуры закупки продукции оборонного назначения DPP-2020 (Defence Procurement Procedure 2016) в качестве новой категории приобретения в дополнение к категориям "Купить" и "Сделать". Это позволит избежать значительных первоначальных капитальных затрат периодическими арендными платежами.

Лизинг разрешен в двух категориях: когда лизингодатель является индийской организацией и является владельцем активов, а также лизингодатель является зарубежной организацией. В лизинг, согласно проекту DPP-2020, может быть получена техника, которая не используется в случае военных действий: транспортные средства, тренажеры и симуляторы.

По оценке аналитиков, аренда самолетов-заправщиков в мирное время позволит сэкономить летный ресурс техники ВВС Индии, прежде всего Ил-78, и накопить средства на закупку новых самолетов-заправщиков.

Согласно отчету индийского аудиторского агентства CAG (Comptroller and Auditor General) за август 2017 года, при требуемой исправности парка Ил-78 на уровне 70% в 2010-2016 гг. данный показатель составлял 49%.

До объявления о возможности лизинга самолетов, компании из США, Европы и России ожидали, что Минобороны Индии проведет новый тендер на поставку заправщиков. Израильская Israel Aerospace Industries также планировала принять участие в этом конкурсе с многоцелевым транспортом-заправщиком на базе "Боинг-767-200".