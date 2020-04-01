P-8I «Нептун»: Индия укрепляет мощь противолодочной авиации

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ВМС Индии значительно увеличат свои возможности, получив новые самолеты морской авиации, способные обнаруживать и уничтожать подводные лодки противника.

Речь идет об усовершенствованном многоцелевом морском самолете P8I, который призван осуществлять патрулирование вверенной территории, выявлять находящиеся под водой объекты противника и принимать меры по их уничтожению. Самолет P-8 «Посейдон» был разработан американской компанией Boeing на основе авиалайнера Boeing -737-800ERX для нужд авиации Военно-морских сил США. Первый полет самолета был проведен еще в 2009 году. Тогда же Индия и заявила о своем желании приобрести подобную воздушную машину для нужд своей морской авиации.

Под нужды ВМС Индии была создана специальная модель P-8I «Нептун», в которую были интегрированы некоторые системы, разработанные и произведенные в самой Индии. Главной задачей, которая стояла перед производителем, была адаптация модели самолета для эксплуатации в тропическом климате Индии. С этой задачей компания успешно справилась. В результате P-8I «Нептун» стал одним из лучших в мире морских патрульных самолетов, способным выполнять задачи противолодочной борьбы.

Учитывая, что Индия уделяет особое внимание наращиванию своего военно-морского потенциала для противостояния главным соперникам в регионе – Пакистану и Китаю, потребность в создании и принятии на вооружение специального противолодочного самолета выглядела вполне обоснованной. Тем более, обнаружение подводных лодок – задача не из простых, подразумевающая необходимость налета тысяч часов во время патрулирования большой территории и определения шума, исходящего именно от субмарины, на фоне общего увеличения шумов в море в силу увеличения грузопотока.

Индийские военные эксперты считали, что авиация ВМС Индии нуждается в современной и эффективной альтернативе стареющим самолетам Ту-142 и Ил-38, которые прежде входили в состав индийской морской авиации. Напомним, что Ту-142МК-Э в количестве 8 штук был принят на вооружение ВМС Индии в 1988 году. Он участвовал во множестве военных операций, включая операцию «Кактус» на Мальдивских островах и операции на границе с Пакистаном, пока 29 марта 2017 года не был снят с вооружения. При этом начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ланба отметил большой вклад этих самолетов в обеспечение обороноспособности страны.

Новый патрульный самолет P8I оснащен современным оборудованием для поиска и отслеживания подводных лодок и имеет мощное вооружение – противокорабельные ракеты «Гарпун», противолодочные торпеды Mk.54 и бомбы Mk.82.

Интересно, что самолет, летая на небольшой высоте и в течение длительного периода времени, может работать и на большей высоте. Он прекрасно подходит для патрулирования огромной береговой линии Индии, составляющей 7516,6 км.

На борту самолета установлен радиолокатор, специально разработанный для работы с морскими и прибрежными районами. Также самолет может осуществлять и наземное наблюдение. Поступающие изображения имеют высокое разрешение, кроме того оператор может выбирать функции SAR (радар с синтезированной апертурой) и ISAR (радар с инверсией синтезированной апертуры). Также самолет обладает оборудованием для обнаружения тепловых сигнатур.

Исключительные возможности экипажу самолета по обнаружению любых сигналов, их классификации и идентификации предоставляет современный комплект EW, установленный на борту самолета. Бортовое оборудование EW установлено таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие в три-шестьдесят градусов для ESM и других контрмер, таких как заклинивание противника и кибер-ответ.

Самолет P-8I способен запускать сонобуи для обнаружения подводных лодок, использующие системы приемопередатчика и гидрофоны для прослушивания. Сонобуи передают сигналы на самолет, причем один P-8I в рамках операции по морскому патрулированию может развернуть более 100 сонобуев.

Также P-8I может работать с основной авиационной группой, выполняя задачи по защите корабельной группы и авианосца от любых типов подводных атак. Главная цель – обнаружение вражеской субмарины до того, как она сумеет запустить торпеду в сторону индийского корабля.