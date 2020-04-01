Войти
Военное обозрение

P-8I «Нептун»: Индия укрепляет мощь противолодочной авиации

119
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Индии значительно увеличат свои возможности, получив новые самолеты морской авиации, способные обнаруживать и уничтожать подводные лодки противника.

Речь идет об усовершенствованном многоцелевом морском самолете P8I, который призван осуществлять патрулирование вверенной территории, выявлять находящиеся под водой объекты противника и принимать меры по их уничтожению. Самолет P-8 «Посейдон» был разработан американской компанией Boeing на основе авиалайнера Boeing -737-800ERX для нужд авиации Военно-морских сил США. Первый полет самолета был проведен еще в 2009 году. Тогда же Индия и заявила о своем желании приобрести подобную воздушную машину для нужд своей морской авиации.

Под нужды ВМС Индии была создана специальная модель P-8I «Нептун», в которую были интегрированы некоторые системы, разработанные и произведенные в самой Индии. Главной задачей, которая стояла перед производителем, была адаптация модели самолета для эксплуатации в тропическом климате Индии. С этой задачей компания успешно справилась. В результате P-8I «Нептун» стал одним из лучших в мире морских патрульных самолетов, способным выполнять задачи противолодочной борьбы.

Учитывая, что Индия уделяет особое внимание наращиванию своего военно-морского потенциала для противостояния главным соперникам в регионе – Пакистану и Китаю, потребность в создании и принятии на вооружение специального противолодочного самолета выглядела вполне обоснованной. Тем более, обнаружение подводных лодок – задача не из простых, подразумевающая необходимость налета тысяч часов во время патрулирования большой территории и определения шума, исходящего именно от субмарины, на фоне общего увеличения шумов в море в силу увеличения грузопотока.

Индийские военные эксперты считали, что авиация ВМС Индии нуждается в современной и эффективной альтернативе стареющим самолетам Ту-142 и Ил-38, которые прежде входили в состав индийской морской авиации. Напомним, что Ту-142МК-Э в количестве 8 штук был принят на вооружение ВМС Индии в 1988 году. Он участвовал во множестве военных операций, включая операцию «Кактус» на Мальдивских островах и операции на границе с Пакистаном, пока 29 марта 2017 года не был снят с вооружения. При этом начальник штаба ВМС Индии адмирал Сунил Ланба отметил большой вклад этих самолетов в обеспечение обороноспособности страны.

Новый патрульный самолет P8I оснащен современным оборудованием для поиска и отслеживания подводных лодок и имеет мощное вооружение – противокорабельные ракеты «Гарпун», противолодочные торпеды Mk.54 и бомбы Mk.82.

Интересно, что самолет, летая на небольшой высоте и в течение длительного периода времени, может работать и на большей высоте. Он прекрасно подходит для патрулирования огромной береговой линии Индии, составляющей 7516,6 км.

На борту самолета установлен радиолокатор, специально разработанный для работы с морскими и прибрежными районами. Также самолет может осуществлять и наземное наблюдение. Поступающие изображения имеют высокое разрешение, кроме того оператор может выбирать функции SAR (радар с синтезированной апертурой) и ISAR (радар с инверсией синтезированной апертуры). Также самолет обладает оборудованием для обнаружения тепловых сигнатур.

Исключительные возможности экипажу самолета по обнаружению любых сигналов, их классификации и идентификации предоставляет современный комплект EW, установленный на борту самолета. Бортовое оборудование EW установлено таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие в три-шестьдесят градусов для ESM и других контрмер, таких как заклинивание противника и кибер-ответ.

Самолет P-8I способен запускать сонобуи для обнаружения подводных лодок, использующие системы приемопередатчика и гидрофоны для прослушивания. Сонобуи передают сигналы на самолет, причем один P-8I в рамках операции по морскому патрулированию может развернуть более 100 сонобуев.

Также P-8I может работать с основной авиационной группой, выполняя задачи по защите корабельной группы и авианосца от любых типов подводных атак. Главная цель – обнаружение вражеской субмарины до того, как она сумеет запустить торпеду в сторону индийского корабля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
США
Продукция
Boeing-737
Harpoon ПКР
Mark 82
P-8 Poseidon
Ил-38
Ту-142
Компании
Boeing
Проекты
Авианосец
Похожие новости
18.11.2016
Поставка ВМС Индии дополнительных самолетов P-8I «Нептун» начнется в 2020 году
01.08.2016
Минобороны Индии подписало с «Боингом» контракт на закупку четырех дополнительных самолетов P-8I «Нептун»
15.06.2016
В здоровом Дели – здоровый дух
26.11.2013
ВМС Индии получили третий самолет БПА P-8I «Нептун»
30.04.2013
Морская авиация России. Что дальше?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 01:37
  • 1
Потери разные у стран участников Второй мировой, но Победа - одна
  • 01.04 01:27
  • 30
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 23:47
  • 17
«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года
  • 31.03 21:56
  • 14
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 31.03 21:51
  • 8
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 21:28
  • 2
Новейший боевой УАЗ "Патриот Пикап" представят на Параде Победы в Ростове-на-Дону
  • 31.03 21:03
  • 340
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 20:59
  • 4
"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе
  • 31.03 20:14
  • 4
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 31.03 19:50
  • 1
Легендарные Т-34-85 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме
  • 31.03 19:48
  • 4
РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев
  • 31.03 16:50
  • 3
В радиусе полутысячи километров все под контролем «Москвы»
  • 31.03 14:51
  • 43
Новый способ ведения боя
  • 31.03 14:06
  • 9
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 31.03 13:51
  • 1
"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ