"Ростех" поставит аппараты ИВЛ в 10 регионов

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") оснастит медучреждения десяти регионов России аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и оборудованием для дыхательной терапии, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Медтехника предназначена как для взрослых, так и для детей, в том числе новорожденных. Поставки запланированы в больницы Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, Курганской, Иркутской, Волгоградской, Челябинской, Пензенской, Воронежской областей, а также Карачаево-Черкесии и Ставропольского края", - сообщили в Ростехе во вторник.

Там уточнили, что основной объем поставки составят аппараты ИВЛ линейки SLE, предназначенные для поддержания оптимальных условий жизни новорожденных и детей весом до 20 кг.

"Клиники Петербурга и Челябинской области получат уникальный аппарат МАИА-01. Это единственный отечественный анестезиологический комплекс, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Устройство может применяться для лечения взрослых и детей старше года", - говорится в сообщении.