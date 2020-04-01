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Интерфакс-АВН

"Ростех" поставит аппараты ИВЛ в 10 регионов

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Специалисты «Швабе»
Специалисты «Швабе».
Источник изображения: Ростех

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") оснастит медучреждения десяти регионов России аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и оборудованием для дыхательной терапии, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Медтехника предназначена как для взрослых, так и для детей, в том числе новорожденных. Поставки запланированы в больницы Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, Курганской, Иркутской, Волгоградской, Челябинской, Пензенской, Воронежской областей, а также Карачаево-Черкесии и Ставропольского края", - сообщили в Ростехе во вторник.

Там уточнили, что основной объем поставки составят аппараты ИВЛ линейки SLE, предназначенные для поддержания оптимальных условий жизни новорожденных и детей весом до 20 кг.

"Клиники Петербурга и Челябинской области получат уникальный аппарат МАИА-01. Это единственный отечественный анестезиологический комплекс, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Устройство может применяться для лечения взрослых и детей старше года", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
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