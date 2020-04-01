Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Гусеничная северокорейская сверхкрупная РСЗО

Первые известные испытания данной системы были в августе прошлого года, но тогда транспортно-пусковые контейнеры частично замазали. В этот раз фото показали в полный размер и похоже на гусеничный вариант той самой предположительно 600-мм РСЗО, по крайней мере транспортно-пусковые контейнеры и управляемые реактивные снаряд\ракеты выглядят похоже. Смущает только то, что дальность пусков с колесной РСЗО доходила до 350-400+ км, а здесь пуск был на 230 км.

Пхеньян, 30 марта. /ЦТАК/- В Академии национальной обороны КНДР 29 марта провели испытательную стрельбу из сверхбольшой реактивной системы залпового огня, которая будет передана войсковым частям Корейской Народной Армии, в целях повторного подтверждения ее тактико-технических характеристик.

Член Политбюро ЦК ТПК и зампред ЦК партии Ли Бён Чхор, кадры отдела оборонной промышленности ЦК ТПК и руководящие кадры оборонной научно-исследовательской области, в том числе Чжан Чан Ха и Чжон Ир Хо, руководили испытанием этой системы.

Испытательная стрельба проведена успешно.

Зампред ЦК партии Ли Бён Чхор подчеркнул, что работа по операционному размещению сверхбольшой реактивной системы залпового огня является важным делом, имеющим весьма большое значение в осуществлении нового стратегического замысла ЦК партии, связанного с государственной обороной. Он ознакомился с вопросами, встающими на предстоящей передаче сверхбольшой реактивной системы залпового огня войсковым частям Корейской Народной Армии, и поставил перед оборонной научно-исследовательской областью и военными заводами соответствующие задачи.

Зампред ЦК партии Ли Бён Чхор призвал оборонную научно-исследовательскую область и рабочий класс военной промышленности неустанно вести с тем же порывом более интенсивную борьбу для дальнейшего достижения приоритетных целей в оборонной научно-исследовательской области и производственных планов важного оружия, намеченных ЦК партии, чтобы защитить партию и революцию непобедимой военной мощью.

В воскресенье южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности с восточного побережья страны в направлении моря, они пролетели 230 км.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8110815

Фотографии ЦТАК