Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»

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Российские фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" пополнят состав Черноморского флота. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным издания, принципиальное решение об усилении Черноморского флота фрегатами проекта 22350 уже принято. Для размещения кораблей этой серии будет простроена необходимая береговая инфраструктура, работы должны начаться в ближайшее время. При этом источник не сообщает, сколько фрегатов войдут в состав ЧФ и в какие сроки это планируется сделать, однако по имеющейся информации, два новых корабля этой серии должны быть заложены на "Северной верфи" уже в этом году.

Напомним, что в настоящее время в составе ВМФ РФ несет службу головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" (Северный флот), первый серийный "Адмирал Касатонов" готовится к вводу в строй (тоже войдет в состав Северного флота). Еще два корабля серии - "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков" находятся на этапах достройки (по планам - Северный флот).

Изначально серию фрегатов проекта 22350 хотели ограничить четырьмя кораблями, но в прошлом году было принято решение о закладке еще двух боевых судов данного проекта: "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", которые были заложены в апреле 2019 года. Данные фрегаты пойдут на Тихоокеанский флот.

Напомним, что корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 5 тысяч тонн при длине 135 м и ширине 16 м. Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов. Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - от 170 человек.

Главная энергетическая установка: ГТДА общей мощностью 65 тыс. л. с., дизель-генераторы общей мощностью 4 тыс. кВт.

На вооружении фрегата находятся: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут"; пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр", противолодочный комплекс "Пакет", противолодочный вертолет Ка-27.

В мае прошлого года сообщалось, что Минобороны приняло решение строить серию фрегатов модернизированного проекта 22350М. Всего планируется к постройке 12 кораблей, первый из них должен войти в состав ВМФ в 2027 году.