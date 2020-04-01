Хоуситы играют на повышение

Почему ПВО Саудовской Аравии бессильна против йеменских ракет

Новость об очередном ударе хоуситов по Саудовской Аравии прошла почти незамеченной. Эр-Рияд традиционно отчитался, что сбил все ракеты в воздухе. И даже представил в качестве доказательства фотографии с обломками якобы перехваченных изделий.

Позже стало известно, что на кадрах была стартовая ступень ракеты MIM-104 зенитного ракетного комплекса «Пэтриот». Хотя нынешний ракетный удар и носил локальный характер, он стал серьезной проверкой для Саудовской Аравии. Следует напомнить, что осенью прошлого года Эр-Рияд предпринял беспрецедентные попытки по усилению национальной системы ПВО. Причиной стало несколько эффективных ударов хоуситов. Тогда помимо аэропортов и социальных объектов серьезно пострадала саудовская добывающая промышленность. Были повреждены и частично выведены из строя важные элементы нефтеперерабатывающих заводов. За последние месяцы КСА вложила довольно большие деньги в модернизацию ранее закупленных зенитных ракетных систем. Но хоуситы в очередной раз справились с ПВО Саудовской Аравии. Интересно разобраться, как йеменским формированиям удалось достичь такого успеха, и понять, какими будут их дальнейшие действия.

Что это было?

Ракетный удар был нанесен поздним вечером 28 марта. Первым об отражении ударов отчиталось Минобороны КСА. Согласно заявлению военных было выпущено две ракеты – одна по Эр-Рияду, вторая по Джизану. Места стартов – район Саны и провинция Саад. Ракеты были перехвачены без проблем. В подтверждение СМИ Саудовской Аравии выложили несколько фотографий и видео, на которых запечатлены якобы моменты перехвата воздушных целей и обломки ракет.

Между тем в социальных сетях начали появляться фотографии разрушений в Эр-Рияде и Джизане, а также информация о трех достаточно сильных взрывах. Стало известно о пострадавших гражданах. Официальные представители поспешили заявить, что это последствия падения обломков сбитых ракет.

“ Запущенные хоуситами ракеты были оснащены самонаводящимися боевыми частями с коррекцией траектории ”

Хоуситы хранили молчание до 30 мая. В понедельник утром их официальный спикер рассказал, что география ударов была гораздо шире. Под обстрел помимо Эр-Рияда и Джизана попали города Наджран и Асир на юге страны, причем в двух последних населенных пунктах целями стали авиабазы.

По Эр-Рияду удар был нанесен баллистическими ракетами «Зульфикар» и ударными дронами «Самад-3». По южным целям хоуситы били более простыми и не такими дальнобойными ракетами «Бадр». Также в южном ударе участвовали беспилотники «Касиф-2».

Стороны представили абсолютно противоположную информацию. Саудиты настаивают, что удар был слабенький и не вызвал затруднений у сил ПВО. Хоуситы настаивают, что над Саудовской Аравией разразился «ракетный шторм».

Понятно, что на Ближнем Востоке даже маленькие победы превращаются в эпические подвиги. Разобраться в происходящем трудно, но все же попытаемся.

К сожалению, йеменские формирования не представили видеодоказательств своего успеха. Есть только саудовская видео- и фотохроника, но она вызывает массу вопросов. На одном из видео, снятом с земли, видны три сближающиеся точки. Две летят навстречу третьей. Очевидно, что это противоракета пытается перехватить боевую часть хоуситского изделия. Отчетливо видно, что третий объект выполняет маневр, обходит противоракеты и стремится к земле. Если это так, получается, что запущенные йеменскими формированиями ракеты были оснащены самонаводящимися боевыми частями с коррекцией траектории.

Не меньше вопросов по видео с обломками сбитой ракеты. Это некая труба с остатками складывающихся треугольных плоскостей управления. Но судя по диаметру и характерным формам, это стартовая ступень MIM-104.

Получается, что баллистические ракеты хоуситов своих целей достигли. Этот вывод подтверждают сообщения о взрывах в Джисане и Эр-Рияде. Подтверждения ударов по авиабазам в Наджране и Асире нет. Военные объекты в этих городах находятся близко к населенным районам, и ночное представление с пусками ракет, воздушными и наземными взрывами, несомненно, было бы заснято жителями и выложено в соцсети.

Возникают вопросы и с использованием двенадцати ударных дронов-камикадзе. Такие изделия должны были вызвать большие разрушения. Тем более спикер хоуситов заявлял, что БЛА использовались против Эр-Рияда. В то же время саудовские власти не показали обломки сбитых беспилотников.

Следует отметить, что йеменские вооруженные формирования в своих официальных заявлениях «ударными беспилотными аппаратами» называют полноценные крылатые ракеты, которыми были разрушены объекты нефтяной инфраструктуры королевства осенью прошлого года.

Подведем итог. Хоуситы произвели пуск не более трех баллистических ракет – по Джизану и Эр-Рияду. Заявление об атаках авиабаз скорее всего элемент информационной войны.

Между тем удар достиг цели. Противовоздушная оборона Саудовской Аравии со своей задачей полностью не справилась. Судя по тому, что Минобороны королевства точно назвала места пусков и количество ракет, эти цели были своевременно засечены и зенитные ракетные системы приступили к перехвату. Но безрезультатно.

Удар по-крупному

Ракеты хоуситов бьют в цель, даже не долетая до объектов

Ракеты хоуситов бьют в цель, даже не долетая до объектовОсенью прошлого года сразу после ударов хоуситов Вашингтон направил в Саудовскую Аравию три тысячи военных, было развернуто до двух дивизионов зенитных комплексов «Пэтриот» и противоракетных систем THAAD армии США. Тогда же американцы заявили, что хоуситские удары прорывают саудовскую ПВО, построенную на ЗРС «Пэтриот» из-за того, что саудиты своевременно не модернизировали системы.

С ноября корпорация «Рейтеон», разработчик и производитель «Пэтриотов», выполняла многомиллионный контракт на модернизацию ЗРС. Пентагон в свою очередь заявил, что пока ведутся работы, небо Саудовской Аравии прикроют американские комплексы. Ракетам хоуситов и Ирана, который снабжает их этими изделиями, не прорвать такой «противоракетный щит».

В начале нынешнего года в ответ на убийство генерала Кассема Сулеймани иранские военные нанесли массированный удар по американским базам в Ираке. Все ракеты достигли целей. Первоначально Пентагон заявлял, что Тегеран промахнулся, потом начал утверждать, что США заранее предупредили и американские военные были эвакуированы. Но сейчас военное ведомство США уже не скрывает несколько десятков раненых военнослужащих, а также серьезный ущерб от иранской атаки.

На вопрос, почему ПВО США не смогла перехватить удар Тегерана, американские эксперты однозначно утверждали, что в Ираке у них не было «Пэтриотов» и THAAD, а при их наличии расклад был бы совершенно иной. Так что субботний удар по Саудовской Аравии стал проверкой не только модернизированных саудовских «Пэтриотов», но и тех самых легендарных ЗРС армии США с американскими расчетами и с якобы некими секретными возможностями. Поединок прошел не в пользу штатовских зенитных систем.

Судя по опубликованному Саудовской Аравией видео, разработчикам «Пэтриота» не удалось избавиться от главной проблемы системы, которая при борьбе с баллистической ракетой выбирает не самую важную, а самую большую цель. Впервые ВС США столкнулись с этим еще в 1991 году во время операции «Буря в пустыне». Иракские модернизированные дальнобойные баллистические ракеты разваливались, при этом в воздухе оказывалось множество целей. «Пэтриот» выбирал не миниатюрную боевую часть, а большой и хорошо заметный на радаре топливный бак.

Первоначально «Рейтеон» списал это на несовершенные алгоритмы, но позже стало понятно, что дело не в программном обеспечении. Стрельбовые радары батарей ЗРС не смогли полноценно отслеживать небольшие и маневрирующие объекты. Для решения проблемы было проведено несколько масштабных и дорогостоящих проектов модернизации. Но результат очередной атаки на КСА показывает, что оно так и не найдено. Судя по всему, на момент съемки боевая часть ракеты хоуситов уже отделилась от корпуса и начала снижаться на цель. Проходящие мимо саудовские противоракеты даже не реагируют на нее. Их цель уже отработанные, но хорошо различимые на радаре обломки БР.

Капля ливня в бочке нефти

Итак, проверка обновленных ЗРС «Пэтриот» состоялась. Следует отметить, что хоуситы и их иранские советники намеренно били по Эр-Рияду – это сейчас один из наиболее защищенных объектов в Саудовской Аравии. С начала года хоуситы нанесли несколько масштабных поражений Саудовской Аравии в Йемене. И могут пойти на повышение ставок, чтобы усадить Эр-Рияд за стол переговоров. Для этого можно начать масштабные ракетные удары по объектам королевства, в первую очередь по нефтяной инфраструктуре. Эта ситуация максимально выгодна не только Йемену, но и Тегерану, который серьезно страдает от развернутой Саудовской Аравией «нефтяной войны». Не исключено, что субботний ракетный удар только первые капли ливня ракет, который обрушится на королевство.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года