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Российская газета

Бронебойный патрон для незаметной стрельбы разработали в России

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Источник изображения: rg.ru

Бронебойный патрон для незаметной стрельбы разработали в России. Этим занимались специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Госкорпорации Ростех.

Об этом сообщила пресс-служба Ростеха. Калибр патрона - 9 миллиметров. Он обладает уменьшенной скоростью пули и способен пробивать бронежилеты 2-го класса защиты. Но при этом его главная особенность - сохранять повышенные показатели незаметности выстрела.

На сегодняшний день боеприпасы для бесшумной стрельбы не могут пробить бронежилет 2-го класса защиты, потому что имеют недостаточную скорость полета пули - около 200-290 метров в секунду. Пули, летящие со скоростью 400 метров в секунду, в состоянии пробить бронежилет, но они не могут сделать это бесшумно.

Новая разработка специалистов ЦНИИточмаш сочетает бесшумность и повышенную пробиваемость. Суть идеи в том, что при создании патрона массу пули увеличили, на переднем торце ее сердечника добавили режущую кромку, образованную двумя плоскими гранями.

Патроны разработали для пистолета "Удав". На новый боеприпас получен патент.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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