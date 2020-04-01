Войти
Военно-промышленный курьер

Родственник «Федора» прошел стажировку в Росатоме

114
0
0
Источник изображения: Фото: rfi.fr

Для работы в опасной зоне роботу добавят мозгов

На объекте Росатома в Ленинградской области завершились предварительные испытания манипуляционного робота торсового типа. По результатам сформулированы требования, необходимые для совершенствования изделия.

Робота готовят к утилизации радиоактивных отходов. Он имеет два многозвенных манипулятора, может программироваться и управляться оператором дистанционно. Это разработка магнитогорского НПО «Андроидная техника» совместно с ФГУП «РосРАО».

В компонентной базе робота в основном отечественные элементы, в том числе двигатели собственного производства уральцев, хорошо показавшие себя в работе. В планах магнитогорской компании развивать проект и с целью полного импортозамещения, и с точки зрения развития искусственного интеллекта.

Магнитогорское предприятие приобрело широкую известность после запуска в космос робота «Федора». Кстати, двигатели AT-Drive производства НПО «Андроидная техника» бесперебойно отработали на орбите. Совместный проект с РосРАО схож с изготовлением космического робота в целеполагании – убрать человека из опасной зоны.

«Андроидная техника» создана в 2009 году. За 10 лет получено 25 патентов, разработано более 90 робототехнических комплексов для образования, медицины, космоса.


Сергей Белковский, корреспондент «ВПК» (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
АТ НПО
Росатом
Проекты
2020-й год
AI
Медицина
Робот
ЯО
Похожие новости
16.12.2019
Россия и Япония разработают лунного робота
17.05.2019
Олег Мартьянов: Человекоподобные роботы имеют хорошие перспективы в армии
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
11.02.2015
Блицкриг импортозамещения ИТ-технологий
18.12.2013
Строить – не ломать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 01:37
  • 1
Потери разные у стран участников Второй мировой, но Победа - одна
  • 01.04 01:27
  • 30
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 23:47
  • 17
«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года
  • 31.03 21:56
  • 14
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 31.03 21:51
  • 8
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 21:28
  • 2
Новейший боевой УАЗ "Патриот Пикап" представят на Параде Победы в Ростове-на-Дону
  • 31.03 21:03
  • 340
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 20:59
  • 4
"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе
  • 31.03 20:14
  • 4
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 31.03 19:50
  • 1
Легендарные Т-34-85 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме
  • 31.03 19:48
  • 4
РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев
  • 31.03 16:50
  • 3
В радиусе полутысячи километров все под контролем «Москвы»
  • 31.03 14:51
  • 43
Новый способ ведения боя
  • 31.03 14:06
  • 9
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 31.03 13:51
  • 1
"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ