Родственник «Федора» прошел стажировку в Росатоме

Для работы в опасной зоне роботу добавят мозгов

На объекте Росатома в Ленинградской области завершились предварительные испытания манипуляционного робота торсового типа. По результатам сформулированы требования, необходимые для совершенствования изделия.

Робота готовят к утилизации радиоактивных отходов. Он имеет два многозвенных манипулятора, может программироваться и управляться оператором дистанционно. Это разработка магнитогорского НПО «Андроидная техника» совместно с ФГУП «РосРАО».

В компонентной базе робота в основном отечественные элементы, в том числе двигатели собственного производства уральцев, хорошо показавшие себя в работе. В планах магнитогорской компании развивать проект и с целью полного импортозамещения, и с точки зрения развития искусственного интеллекта.

Магнитогорское предприятие приобрело широкую известность после запуска в космос робота «Федора». Кстати, двигатели AT-Drive производства НПО «Андроидная техника» бесперебойно отработали на орбите. Совместный проект с РосРАО схож с изготовлением космического робота в целеполагании – убрать человека из опасной зоны.

«Андроидная техника» создана в 2009 году. За 10 лет получено 25 патентов, разработано более 90 робототехнических комплексов для образования, медицины, космоса.

Сергей Белковский, корреспондент «ВПК» (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года