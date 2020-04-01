Маршал, готовый броситься на амбразуру

Дмитрий Язов выполнил свой долг до конца

Смотрю на портрет Дмитрия Тимофеевича Язова, последнего маршала великой державы, вижу его внимательный, задумчивый и как бы изучающий взгляд и невольно вспоминаю драгоценные годы, в которые посчастливилось работать вместе с ним, общаться, рассуждать о жизни, о судьбе страны и, естественно, о наших военных проблемах.

Дмитрий Тимофеевич родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. Сибирская глубинка, патриархальный быт наложили отпечаток на его характер. Обстоятельный подход к решению любой задачи, настойчивость, воля, решительность, вера в людей, твердость в принципах и другие качества лидера позволили Дмитрию Тимофеевичу в будущем выйти на высший уровень руководства Вооруженными Силами СССР и занять важное положение в политической иерархии страны. Эти качества в своей основе формировались именно на его малой родине.

Предвоенные годы были тяжелыми для страны – последствия Гражданской войны преодолевались на энтузиазме. Ускоренными темпами восстанавливались промышленность и сельское хозяйство, проводились индустриализация и коллективизация. Создавались новые отрасли оборонной промышленности. В Германии набирал силу фашизм. Чувствовалось нарастание военной опасности.

У Язова не возникало ни тени сомнения, чему посвятить жизнь. Решение было однозначным – стать профессиональным военным. В 1942 году он оканчивает Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. После училища – на фронт. В 1942–1945 годах командовал взводом, ротой. Оборонял Ленинград, участвовал в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, блокаде Курляндской группировки немецких войск. Дважды ранен.

“ Особо стоит отметить мужество и профессионализм Язова, проявленные в период Карибского кризиса ”

После Великой Отечественной войны Дмитрий Тимофеевич Язов продолжал совершенствовать свои знания и умения. Окончил в 1956-м Военную академию имени М. В. Фрунзе (с отличием), в 1967-м – Военную академию Генерального штаба ВС СССР. Здоровый карьеризм офицера-фронтовика замечен командованием и приветствовался командирами и начальниками все годы военной службы. Он успешно освоил должности командира стрелковой роты, мотострелкового батальона, полка, дивизии, корпуса.

Особо стоит отметить мужество и высокий профессионализм Дмитрия Тимофеевича, проявленные в период Карибского кризиса. С августа 1961 года полковник Язов командовал 400-м мотострелковым полком 63-й гвардейской стрелковой Красносельской дивизии. С сентября 1962-го по октябрь 1963-го, когда мир находился на грани войны, полк выполнял боевую задачу на Кубе, был в полной боевой готовности для отражения возможного вторжения войск США. Благодаря политической воле руководителей СССР и США, выдержке командира полка, не поддавшемуся на провокации, мир был спасен. Кубинцы до сих пор с благодарностью вспоминают те события, с уважением относятся к Дмитрию Тимофеевичу Язову, бывают и у нас в Российском союзе ветеранов. Участники кубинской революции и национально-освободительных движений в странах Латинской Америки, Африки, других горячих точках регулярно обмениваются опытом работы с коллегами из Российской Федерации, вносят достойный вклад в укрепление дружбы между нашими народами.

С января 1973-го по май 1974-го Язов командовал 4-й армией, дислоцированной в Азербайджанской ССР (штаб – в Баку). В 1979–1980 годах был командующим Центральной группой советских войск в Чехословакии. С ноября 1980-го по июнь 1984-го занимал должность командующего войсками Среднеазиатского военного округа, неоднократно выезжал в Афганистан, где в боевых действиях принимали участие подразделения, сформированные в САВО. С июня 1984-го по январь 1987-го командовал Дальневосточным военным округом. В это время мне посчастливилось быть правой рукой командующего – начальником штаба округа, его первым заместителем. С Дмитрием Тимофеевичем мы быстро нашли общий язык. Я его понимал буквально с полуслова.

Это было непростое время. Руководители государства сменялись друг за другом. В народе называли их «царством кремлевских старцев». Люди, в том числе и мы – военные, ждали перемен. Видимо, поэтому приход к власти Михаила Горбачева поначалу встретили с энтузиазмом. Этим можно объяснить решение Дмитрия Тимофеевича дать согласие генсеку ЦК КПСС возглавить Главное управление кадров Минобороны СССР, а затем и министерство.

К середине 80-х годов в СССР не было более авторитетного и профессионально подготовленного военачальника, чем Язов. Его огромный опыт, фронтовая закалка, лидерские качества, о которых я уже вспоминал, сыграли в назначении Дмитрия Тимофеевича решающую роль.

Естественно, что Язов, опираясь на опыт нашей совместной работы, предложил руководству страны, министру обороны СССР назначить меня командующим округа, а затем пригласил в Москву на должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Я, безусловно, дал согласие и поблагодарил за доверие.

Генсек ЦК КПСС был настолько скрытным человеком, что мы не сразу поняли стратегическую цель преобразований в стране, которые уже приобрели широкий масштаб. Вместе с Язовым мы искренне стремились сохранить СССР, выступали против огульного сокращения армии, участвовали в переговорах с США о ликвидации ракет средней и малой дальности, об ограничении обычных вооруженных сил в Европе и стратегических наступательных вооружений, по многим другим вопросам планетарного масштаба, затрагивающим стратегические интересы СССР.

Псевдодемократическое окружение Горбачева фактически блокировало наши инициативы. Дмитрий Тимофеевич очень переживал по этому поводу, его отношения с генсеком ухудшались, страна разваливалась на глазах, здоровых сил, способных противостоять разрушительным процессам, становилось все меньше.

Участие маршала Язова в ГКЧП было криком души простого крестьянского парня, стремящегося спасти от смерти свою родную мать. Он, не раздумывая, бросился на эту амбразуру, как рядовой Александр Матросов, чтобы не допустить развала и разграбления великой державы – Союза Советских Социалистических Республик.

Время все расставило по своим местам. Предательство Михаилом Горбачевым идеалов Коммунистической партии и социалистических принципов, полная капитуляция перед Западом осуждены народом. А сам он предан забвению.

Дмитрий Тимофеевич прожил яркую и достойную уважения жизнь. С 1998 года занимал должность главного военного советника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ, был главным советником-консультантом начальника Академии Генерального штаба ВС РФ.

После воссоздания в 2008 году Службы генеральных инспекторов Минобороны РФ Маршал Советского Союза Язов был в ней ведущим аналитиком. Он также возглавлял фонд «Офицерское братство» Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил, Комитет памяти маршала Жукова.

Родина высоко оценила заслуги Дмитрия Тимофеевича Язова. Он награжден орденами Красной Звезды (1945), Красного Знамени (1963), двумя орденами Ленина (1971, 1981), орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1975), Отечественной войны I степени (1985), Октябрьской Революции (1991), Почета (2004), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2020, 2009), Александра Невского (2014), медалями, наградами иностранных государств.

Дмитрий Тимофеевич обладал писательским талантом. Он автор книг «Верны Отчизне», «Удары судьбы: воспоминания солдата и маршала», «Карибский кризис: сорок лет спустя», «Панфиловцы в боях за Родину». Его книги и статьи в журналах и газетах продолжают пользоваться популярностью у читателей.

Дмитрий Тимофеевич Язов навсегда останется в наших сердцах. Его светлый образ будет освещать дорогу его ученикам, последователям, друзьям, дарить людям душевное тепло и радость. Он любил родину, был патриотом высшей пробы.

Аристотелю приписывается высказывание, что нравственный человек много делает ради своих друзей и ради отечества, даже если бы ему пришлось при этом потерять жизнь. С уверенностью могу сказать, что именно таким человеком был Дмитрий Тимофеевич Язов.

Сорок дней мы живем без нашего друга, старшего товарища, скорбим о его утрате, понимаем, как важно хранить память об этом замечательном человеке – крупном военачальнике, политическом и общественном деятеле, последнем из 44 Маршалов Советского Союза. Вечная ему память!

Михаил Моисеев, генеральный инспектор Министерства обороны РФ, председатель Российского Союза ветеранов, генерал армии

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года