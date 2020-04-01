Роботы из Арзамаса прибавляют в росте

Приборостроители рассказали, как дела у «Фили» и «Маши»

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П. И. Пландина подвели итоги реализации в 2019 году совместного с ООО «АПКБ» и МАИ проекта по разработке социальных роботов.

Демонстрацией возможностей робота-гида открылось заседание научно-технического совета АПЗ. «Маша» (так зовут робота) зарегистрировала членов НТС, распознав лица тех, кто был в базе. Затем показала экскурсионную подготовку: рассказала о картине «Оборона Петрограда», ее композиции и художественных элементах. Ответила на вопросы о погоде и описала характеристики своего коллеги – робота «Фили».

Разработчики социальных роботов из Института № 7 МАИ рассказали о создании отдельных технологий и модулей их реализации, а также о супервизоре, который в целом управляет роботом.

«Принцип модульности позволяет создавать роботов различного функционала в зависимости от поставленных задач, – отметил кандидат технических наук, доцент кафедры 704 МАИ Николай Бодунков. – Сейчас мы фактически создаем универсальную базу для роботов различного назначения. И в дальнейшем можно будет оперативно дополнять систему, взаимозаменять модули, чтобы отвечать на запросы потребителей».

Что умеют

И «Маша», и «Филя» используют технологии распознавания объектов, анализа и синтеза речи, удаленного управления из любой точки мира и модульности. При этом у каждого есть свои особенности.

“ Робот мог бы встречать пациентов, вести запись на прием, провожать до кабинета или палаты, оформлять медицинскую карту, отвечать на звонки ”

«Филя», обладающий функцией беспроводной зарядки, должен адаптировать общение к каждому пользователю, вести статистику ответов для последующего построения глубокого диалога, реагировать на тактильный контакт.

Суперспособности «Маши» – автономная навигация, слаженность речи, эмоциональные реакции «лица», рук-манипуляторов и мобильной платформы, адаптивная обучаемость, коллаборативность (возможность совместной безопасной работы устройства с человеком).

Навигационная система у робота-гида сейчас двух типов. Первый – ультразвуковой, для работы в одном помещении. Датчики ставятся и в самой машине, и по периметру пространства. «Маша» строит маршрут с учетом стационарных и динамически возникающих препятствий.

Второй тип навигации – для незнакомой обстановки. Он подразумевает использование стереоскопической 3D-камеры и технологии онлайн-картографирования и постоянного сканирования изменений. Это позволит роботу самостоятельно фиксировать объекты, создавая трехмерную карту местности. В дальнейшем пользователь сможет обучать робота методом «демонстрации и повторения жестов».

В конструктивном плане уже определена компоновка обоих роботов, подобраны оптимальные приводы по надежности и необходимой грузоподъемности манипуляторов, сформированы электронные элементы, обеспечена масштабируемость моделей.

И «Филя», и «Маша» в этом году станут лучше. Гид, например, прибавит немного в росте, чтобы пользователю было комфортнее с ним работать. Для обоих роботов будут оптимизированы степени свободы движущихся систем.

«Нами ведется глубокий анализ рынка социальных роботов. Точно можно сказать, что тема трендовая, – сказал кандидат технических наук, доцент кафедры 701 МАИ Виталий Полянский. – Есть спрос на выставочных роботов и роботов-гидов. Также начата работа по брендированию, фирменному стилю и проработке вопросов сертификации и безопасности перед выходом на рынок».

«К концу года мы планируем собрать три-четыре новых макета с реализацией имеющихся технологий и с учетом замечаний, озвученных на НТС. 2021 год посвятим опробованию и тестированию в реальной среде», – отметил зам главного конструктора по 2-му направлению АПКБ Владимир Пименов.

Где работать «Маше» и «Филе»?

Среди вариантов «трудоустройства» «Маши» – учреждения здравоохранения. После соответствующей аттестации робот мог бы встречать пациентов, вести запись на прием, оформлять медицинскую карту, отвечать на звонки, провожать до кабинета или палаты, работать с инфекционными больными, перевозить медикаменты, выдавать их по расписанию, быть «посредником» при дистанционном взаимодействии начинающего хирурга и опытного врача.

«Филю» готовят к тому, чтобы он мог визуально диагностировать у человека тяжелые состояния: острый коронарный синдром или диабетическую кому, а также помогать людям со слабым зрением.

На заседании НТС обсуждалась возможность реализации отдельных модулей роботов, например руки-манипулятора.

«Совместная деятельность, которую мы ведем с МАИ, помимо разработки конкретного изделия, решает сразу несколько задач. Занимаясь интеллектуальными системами на практическом уровне, мы тем самым обучаем своих сотрудников основам этого научно-технического направления. В ближайшем будущем интеллектуальные системы будут в основе изделий и специального, и гражданского назначения. И если мы сейчас получим должную подготовку, то успешно справимся с этим направлением в перспективе, – подчеркнул генеральный директор АПКБ Владимир Евсеев.

Справка «ВПК»

Робот-гид «Маша»

Функции:

подготовка цифровых карт помещений с ориентирами и экспонатами;

планирование маршрута экскурсии, выступлений по каждому экспонату;

речевое общение, распознавание вопросов слушателей;

анализ вопросов, формирование текстов ответов;

синтез речи.

Робот-собеседник «Филя»

Функции:

визуальный контроль пациента встроенной видеокамерой;

организация связи с врачом или родными по запросу пациента;

информационно-психологическая поддержка: новости, музыка, напоминания по распорядку дня, приему лекарств;

тактильное общение (робот реагирует на прикосновения и поглаживания).

Екатерина Мулюн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года