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Военно-промышленный курьер

Как Советская армия перешла в подчинение прапорщику

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Источник изображения: Фото: yandex.ru

Вакханалия трезвенников

Антиалкогольная кампания Горбачева, начатая Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 7 мая 1985 года, захватила и Вооруженные Силы.

Охота на пьяниц во всех округах и гарнизонах развернулась с назначением на пост министра обороны генерала армии Дмитрия Язова. Политотделы и кадровые органы деятельно составляли списки алкоголиков и просто людей пьющих, это были первые кандидаты на увольнение. Забавно, что у иных новоявленных «инквизиторов» руки при этом тоже тряслись с перепоя…

“ Отрава в каждом из видов Вооруженных Сил называлась по-своему: у моряков – шило, у летчиков – ликер шасси, у ракетчиков – Плесецкое ”

Категорически запрещалось поддерживать старую офицерскую традицию обмывания званий, наград, ухода в отпуск и прочих событий. Нарушителей запрета заносили во все те же черные списки. Снова, как в довоенные годы, расцвело доносительство, только «стучали» теперь не особистам, а политработникам. По войскам пошла гулять злая шутка: «Лучший нарколог не Чазов (министр здравоохранения СССР), а Язов». Крепкие напитки выдавались по талонам (две бутылки в месяц на человека), но во многих гарнизонах командование по собственному почину лишало подчиненных и этой малости, заявляя в исполкомах: нам не надо, у нас все непьющие. В войсках снова стал популярен самогон.

Помню, в забайкальском гарнизоне Безречная в 1986 году мне показали прапорщика, заведующего складом, под окнами которого каждый вечер собиралась очередь пугливо озиравшихся офицеров, от лейтенантов до майоров, с авоськами и бидончиками. Ванна в квартире оборотистого хозяйственника (заработавшего уворованным, как говорили, на покупку не одной «Волги») почти всегда была наполнена техническим спиртом. Эта 96-градусная отрава в каждом из видов Вооруженных Сил называлась по-своему: у моряков – шило, у летчиков – ликер шасси, у ракетчиков – Плесецкое.

Антиалкогольная кампания в армии вопреки ожиданиям не привела к резкому сокращению числа преступлений и происшествий, к тому же статистику портило возросшее количество отравлений всякой спиртосодержащей дрянью, в том числе смертоносной. Но незадолго до краха Советского Союза все вернулось на круги своя.


Александр Пронин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года

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Россия
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2020-й год
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