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Деловая газета "Взгляд"

ОАК объяснила название истребителя Су-57

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в своем корпоративном журнале «Горизонты» рассказала, откуда взялись цифры в названии истребителя пятого поколения Су-57.

"Су" взято, естественно, от разработчика и производителя – компании "Сухой". Номер 57 тоже носит свой скрытый смысл: 5 – это пятое поколение отечественных истребителей, а цифра 7 – счастливая для "суховцев", демонстрировала связь с лучшим отечественным истребителем предыдущего, четвертого поколения – Су-27", – передает РИА "Новости" текст статьи "Су-57 – 10 лет в небе", опубликованной в журнале.

Напомним, ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
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Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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