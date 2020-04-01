ОАК объяснила название истребителя Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в своем корпоративном журнале «Горизонты» рассказала, откуда взялись цифры в названии истребителя пятого поколения Су-57.

"Су" взято, естественно, от разработчика и производителя – компании "Сухой". Номер 57 тоже носит свой скрытый смысл: 5 – это пятое поколение отечественных истребителей, а цифра 7 – счастливая для "суховцев", демонстрировала связь с лучшим отечественным истребителем предыдущего, четвертого поколения – Су-27", – передает РИА "Новости" текст статьи "Су-57 – 10 лет в небе", опубликованной в журнале.

Напомним, ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС начнутся в 2020 году.

Дмитрий Зубарев