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Военное обозрение

Армения обвинила армию Азербайджана в попытке диверсионного проникновения

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Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Из Закавказья приходят сообщения о резком обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армянская сторона заявляет об обстреле, который был осуществлён армией Азербайджана. Под обстрел, по последним данным, попали населённые пункты Баганис и Воскеван.

В материалах говорится о том, что в результате обстрела ранение получил ребёнок – житель Воскевана.

Из сообщения Минобороны Республики Армения:

Азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионного проникновения в направлении армянских позиций Ноемберянского района Тавушской области. Благодаря действиям армянских ВС противник был отброшен назад, информация о потерях уточняется.

Как утверждается, азербайджанская сторона вела огонь не менее получаса. Местные жители сообщают о повреждении домов и инфраструктуры посёлков. Из какого оружия вёлся обстрел,не сообщается.

Минобороны Азербайджана этих сообщений пока не прокомментировало.

На этом фоне стало известно о призыве турецких властей к бойкоту выборов в Нагорном Карабахе. Выборы в регионе были запланированы на сегодня – 31 марта. В МИД Турции назвали Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией, добавив, что никаких выборов в условии оккупации в регионе быть не может.

Из заявления службы МИД Турции:

Это является открытым нарушением принципов международного права, в том числе резолюций СБ ООН и принципов ОБСЕ.

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