Sohu называет пять факторов «низких темпов» производства истребителей J-20

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Китайские эксперты заявили о "низких" темпах серийного производства истребителей J-20, которые в КНР относят к боевым самолётам нового поколения. При этом продемонстрированы попытки разобраться с тем, почему промышленность пока не может выйти на объёмы производства, «которые необходимы ВВС НОАК для полного обновления авиапарка».

В китайском Sohu пишут о том, что проблемы с темпами производства истребителей J-20 связаны с пятью основными факторами. Первый фактор – отсутствие программы по возможному экспорту истребителей.

Из статьи:

Очень важно то, что пока страна не может продавать его за границу. Пока самолёт имеет слишком много критически важных, секретных технологий, которые не позволяют перевести программу в режим частичного экспорта. При этом производители несут слишком большие издержки, высокие производственные затраты. Это по определению сказывается на темпах производства J-20.

Вторым фактором автор называет двигатели. Отмечено, что Китай разрабатывает свои двигатели, но зависимость от двигателей российского производства по-прежнему велика.

Из материала:

На фоне разработки своих авиационных двигателей приходится следить за тем, чтобы поставка двигателей из России осуществлялась стабильно.

Третий фактор «недостаточных» объёмов производства автор видит в том, что пока радары J-20 не достигли того уровня, который мог бы обеспечить преимущество над самолётами потенциального противника. При этом в Sohu говорится, что в этом случае проблема будет преодолена быстро, так как «индустрия по созданию авиационных радаров нового поколения в Китае развивается быстрыми темпами».

Четвёртый и пятый факторы – проблемы с материалами и подбор композитов. Автор считает, что в Китае пока крайне ограничено производство композитных материалов, которые могли бы применяться в авиастроении применительно к истребителям пятого поколения. По мнению автора в Sohu, проблемы имеются и в оптимальных параметрах использования титанового сплава при производстве J-20.