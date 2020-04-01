Миномет небесного калибра

СССР первым вооружил армию реактивными снарядами

Реактивные снаряды разрабатывались в Советском Союзе с начала 30-х. В итоге конструкторы остановились на двух типоразмерах – диаметром 82 и 132 миллиметра.

Калибр определялся размерами стандартных пороховых шашек, использовавшихся в твердотопливных двигателях. Снаряды имели четырехлопастное оперение и предназначались первоначально исключительно для авиации – истребителей и бомбардировщиков.

В 1935 году 82-мм реактивные снаряды были испытаны на истребителе И-15. Спустя три года появились РС «старшего» калибра – 132 миллиметра, их впервые запустили с бомбардировщика СБ. Оба снаряда выпускались в двух вариантах – с контактным взрывателем и дистанционным. РС-82 при весе 6,8 килограмма нес 0,36 килограмма взрывчатки в осколочно-фугасной боевой части и имел дальность 5,2 километра. РС-13 – естественно, мощнее и крупнее. При массе 23,1 килограмма в нем было 1,9 килограмма ВВ, максимальная дальность – 7,1 километра.

Вскоре пришло время испытать новинку в деле, и случилось это на Халхин-Голе. О том, сколько японских самолетов сбили «эрэсами», данные разнятся, но в одном историки единодушны: новые снаряды производили на врага колоссальный деморализующий эффект, разваливали его строй, заставляли японцев в панике выходить из боя. Итоги первого боевого применения сочли положительными.

“ Первые установки монтировались на танках Т-40 и Т-60, проходимость у них была лучше, чем у советских грузовиков ”

К началу Великой Отечественной несколько штурмовых авиаполков имели на вооружении истребители И-153 и И-15бис, способные нести по четыре – восемь реактивных снарядов. Ил-2, для которого «эрэсы» на протяжении всей войны были наиболее используемым вооружением, брал до восьми РС-132. По точечным целям, вроде одиночного танка или дота, применение реактивных снарядов оказалось малоэффективным. Хотя непредсказуемый разлет снарядов во многом объяснялся и тем, что оружейники обращались с РС без особого пиетета, как с дровами, и хлипкие воздушные стабилизаторы такого отношения не выдерживали. А с гнутым оперением какая точность?

Зато при работе залпами по площадям реактивные снаряды показывали достойную результативность, поэтому еще до войны Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), разрабатывавший РС, получил задание создать аналогичный боеприпас для наземных пусковых установок. На базе авиационных были разработаны снаряды с большей дальностью стрельбы: РС-82 трансформировался в М-8, а РС-132 – в М-13. Их пусковые установки имели индексы БМ-8 и БМ-13 соответственно и могли монтироваться на различные шасси – колесные, гусеничные, известен опыт установки на бронепоезде.

Реактивный миномет БМ-13, позже получивший название катюша, был испытан 17 июня 1941 года. Установка имела направляющие для 16 ракет. БМ-8 как менее дальнобойный и мощный оказался в тени прославленной «сестрички», тем не менее серийно выпускался на протяжении всей войны и активно применялся на фронте. Очевидцы, наблюдавшие работу реактивных минометов со стороны, считали катюшами обе установки, не обращая внимания на калибр. Меньшее могущество боеприпаса БМ-8 компенсировалось мощностью залпа. Уже в первом варианте установка несла 24 ракеты, затем 36, а в более поздних модификациях – 48.

Главной проблемой реактивных минометов стал дефицит шасси – маломощные советские грузовики с тяжелой ПУ не имели требуемой для боевого применения проходимости. Потому первые установки монтировались и на танках Т-40 и Т-60, но с производством необходимого количества бронетехники проблем было не меньше, чем с грузовиками. Ситуацию отчасти исправили поставки по ленд-лизу. С лета 1942-го реактивные минометы БМ-8-48 на базе фордовских грузовиков производили несколько заводов – в Москве, Пензе и Горьком. Были попытки использовать и отечественное шасси повышенной проходимости ЗИС-6, но самыми массовыми носителями реактивных минометов стали «студеры» Studebaker US6, использовавшиеся и для БМ-13, и для БМ-8. Уже в начале 1943-го производство БМ-8-24 и БМ-8-36 начало сходить на нет, основной установкой стали БМ-8-48, которые использовались, как правило, в сочетании с БМ-13. То, что маленькая катюша была эффективным оружием, подтверждается техзаданием на модификацию под 72 реактивных снаряда М-8. Однако БМ-8-72 повоевать не успели. Правда, были показаны на Параде Победы в 1945 году.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (825) за 31 марта 2020 года