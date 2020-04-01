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В США обратили внимание на «тревожные цифры для кремлевских стратегов»

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Источник изображения: Фото: Евгений Кашпирев / «Коммерсантъ»

Уровень боевых возможностей Военно-морского флота (ВМФ) России в 2019 году составил 49 процентов от величины такого показателя у Военно-морских сил (ВМС) США. Это «тревожные цифры для кремлевских стратегов», пишет The National Interest.

В журнале отметили, что в опубликованном рейтинге возможности США и КНР сопоставимы, что позволяет заявить, что Москва в текущей ситуации, в отличие от Пекина, не представляет угрозы для Вашингтона.

В публикации говорится, что совокупный военный бюджет западных стран в 20 раз превосходит российский, а недавний обвал рубля еще больше увеличивает соответствующий разрыв.

Таким образом в американском издании обратили внимание на появившийся в феврале рейтинг, который ежегодно составляет Mil.Press FLOT.

В феврале 2019 года Mil.Press FLOT сообщало, что уровень боевых возможностей ВМФ России в 2018 году составил 45 процентов от боевых возможностей ВМС США, что на 2 процента меньше, чем в 2017 году.

Боевые возможности, согласно Mil.Press FLOT, являются обобщенным показателем военного паритета, выражающим соотношение количества и боевой мощи корабельного состава ВМФ России относительно аналогичных характеристик ВМС США.

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Китай
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