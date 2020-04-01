«Они прислали нам очень большой самолёт»: Трамп рассказал о помощи от России

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Президент США рассказал некоторые подробности телефонного разговора с Владимиром Путиным. Напомним, что телефонные переговоры лидеров двух стран состоялись накануне по инициативе Вашингтона и были посвящены в первую очередь борьбе с COVID-19.

Если на сайте Кремля информация дана крайне сжатой, то в Белом доме решили о беседе рассказать более подробно.

В Кремле отметили, что президенты проинформировали друг друга о принимаемых мерах по противодействию угрозе пандемии и обсудили возможности тесного взаимодействия.

Помимо всего прочего обсуждалась ситуация на рынке нефти.

Пресс-служба Кремля:

Условлено о российско-американских консультациях на этот счёт по линии министров энергетики.

Трамп после разговора с российским коллегой сообщил о том, что Россия прислала в США самолёт с оборудованием медицинского характера. По словам президента США, оно поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Трамп назвал этот шаг России «очень милым», добавив, что «самолёт – очень и очень большой». Такие слова президент США высказал в ходе брифинга.

После Трамп добавил:

Кое-что нам прислал и Китай. Вообще у нас отличные отношения с многими странами. Я был приятно удивлён такой помощи от них.

На этом фоне в национальный день врача Трамп поздравил медиков с праздником и выразил благодарность за работу, которую те делают в столь непростой период.

Для справки: число выявленных заболевших COVID-19 в США за сутки выросло на 3% (на 4564 человека), число летальных исходов – на 8% (на 214). В общей сложности в США выявлено более 164 тысяч инфицированных. Для сравнения: в России число выявленных заболевших – 1840, смертей 16, выздоровевших – 75.

Число умерших в мире от этой болезни впервые с 14 марта выросло, как говорят математики, «не параболически». Другими словам, рост числа смертей замедлился.