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Российская газета

В Охотском море корабли ТОФ на ходу дозаправились от танкеров

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Эсминец "Быстрый"
Эсминец "Быстрый".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Корабли Тихоокеанского флота, которые проводят тактические учения в Охотском море, пополнили запасы воды и топлива. Их заправку обеспечили средние морские танкеры вспомогательного флота "Илим" и "Ижора".

- В ходе учения по приему и передаче жидких грузов на ходу специальные суда дозаправили четыре малых ракетных корабля и эскадренный миноносца "Быстрый", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Заправка выполнялась в благоприятных погодных условиях при волнении моря до двух баллов.


Юлия Гарднер

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