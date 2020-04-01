В Охотском море корабли ТОФ на ходу дозаправились от танкеров

Корабли Тихоокеанского флота, которые проводят тактические учения в Охотском море, пополнили запасы воды и топлива. Их заправку обеспечили средние морские танкеры вспомогательного флота "Илим" и "Ижора".

- В ходе учения по приему и передаче жидких грузов на ходу специальные суда дозаправили четыре малых ракетных корабля и эскадренный миноносца "Быстрый", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Заправка выполнялась в благоприятных погодных условиях при волнении моря до двух баллов.

Юлия Гарднер