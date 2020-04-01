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ТАСС

Южный военный округ готовит к демонстрации на Параде Победы сверхдальнобойную артиллерию

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РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

Речь идет о сверхдальнобойных реактивных системах залпового огня калибра 300-мм "Торнадо-С"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Сверхдальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" впервые представят в составе механизированной колонны на параде Победы в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Впервые на Параде Победы в Ростове-на-Дону артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) из Астраханской области в составе механизированных колонн военной техники представят сверхдальнобойные реактивные системы залпового огня калибра 300-мм "Торнадо-С", говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что артиллерийское вооружение будет широко представлено на военных парадах во Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Керчи и Севастополе. Гостям парадов покажут РСЗО "Ураган", "Торнадо-Г" и "Град-М", самоходные гаубицы "Мста-С", "Акация" и "Гвоздика", буксируемые "Мста-Б", Д-30, "Нона-К", дивизионную пушку Д-44, а также минометы "Сани", "Поднос" и "Василек".

9 мая военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске. В парадах примут участие более 10 тыс. военнослужащих, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники.

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Россия
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2С12 Сани
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