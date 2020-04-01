Трамп рассказал о самолете с помощью из РФ для борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал 30 марта в ходе своего брифинга в Вашингтоне, что Россия прислала в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием на фоне распространения коронавируса в стране.

«У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи. <...> Россия прислала нам очень и очень большой самолет... медицинского оборудования. Это очень мило», — цитирует Трампа ТАСС.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом нового типа в США составляет 160 020, скончались 2953 человека.

Ранее в этот день директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в результате стремительного распространения инфекции в США могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. граждан.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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