Есть одно обстоятельство, которое нельзя игнорировать: если Россия нас обманывает, то на вооружении находится только DF-17 (Sohu, Китай)

Пользователь «Соху» попытался уличить Россию в обмане. Россия — лидер в разработке гиперзвукового оружия. Но что-то тут не сходится, рассуждает автор. О «Цирконе» и «Авангарде» известно всему миру, но почему их до сих пор никто так не видел? Размышляя об этом, он приходит к «смелым выводам».

В последнее время не останавливаются горячие дискуссии о гиперзвуковом оружии. Во время обсуждений постоянно затрагивается тема новой модели "высокоскоростного управляемого боевого блока" (сокращенно HGV) под названием Dongfeng-17 (DF-17), который впервые был представлен во время парада, посвященного Дню образования КНР 1 октября 2019 года.

Аналитики говорят, что эта модель обладает крайне мощной способностью проникновения к цели, а способом запуска является вертикальный пуск. Большая часть траектории полета выполняется по параболе. В зависимости от боевых потребностей, она может до и после возвращения в атмосферу совершать смену орбиты во время планирования. Такого рода летные характеристики затрудняют перехват этой модели большинством находящихся в эксплуатации противоракетных систем по всему миру.

Однако недавние обсуждения в интернете ракеты DF-17 неожиданно заставили китайцев осознать одно обстоятельство, которое нельзя игнорировать: Россия все это время могла нас обманывать. Хотя русские и утверждают, что они уже ввели в эксплуатацию гиперзвуковые ракеты, однако в реальности может оказаться, что ракета DF-17 - единственное находящееся на вооружении гиперзвуковое оружие.

Мы знаем, что именно Соединенные Штаты впервые произвели подобную гиперзвуковую ракету. В настоящее время человечество разрабатывает или производит три типа гиперзвукового оружия: планирующие снаряды, гиперзвуковые ракеты и ракеты, приводимые в действие прямоточными двигателями. Все три типа оружия уже были испытаны Соединенными Штатами, кроме того когда-то американские ракеты Х-15 уже достигали сверхзвуковых скоростей. К 2020 году в США прошло по меньшей мере 48 испытаний гиперзвукового оружия.

Так каков же уровень развития России?

Россия также достигла определенных результатов в разработке гиперзвуковых ракет. К тому же, она всегда придавала большое значение применению прямоточных воздушно-реактивных двигателей в противокорабельных ракетах. Индийская реактивная ракета "Брамос" была разработана на базе российского ракетного комплекса "Бастион".

В начале 1990-х годов Россия провела исследование по проекту "Холод" при финансировании США. Этот проект - разработка некоего гиперзвукового двигателя, были проведены испытания его установки. Проект оказался успешным, однако американцы изъяли все наработки. Позже они также получили данные "гиперзвукового экспериментального самолета", который являлся частью проекта ракетной программы KH90 и был разработан на основе противокорабельной ракеты KH22. Американцы самостоятельно скопировали "гиперзвуковой экспериментальный самолет" и успешно совершили полет.

Основываясь на данных США, у России сейчас есть три типа гиперзвуковых ракет: ракеты "Авангард", ракеты "Кинжал" и противокорабельные крылатые ракеты 3М-22 "Циркон".

Как сообщается, ракета "Циркон" использует двигатель, похожий на двигатель X-51A. Стоит отметить, что "Циркон" уже является боевой моделью, в то время как Х-51А - это лишь испытательный летательный аппарат, к тому же "Циркон" уже был успешно запущен с российской военно-морской пусковой вертикальной установки 3С14. Это также означает, что Россия опережает США в области разработок гиперзвукового оружия.

Однако, несмотря на то, что Россия утверждает, что "Циркон" уже находится в эксплуатации, в действительности эта ракета ни разу не была продемонстрирована, и российские чиновники до сих пор не подтвердили ее существование. Если следовать российскому стилю гласности, в таком случае получается, что если бы ракеты действительно были, то российское правительство не стало бы держать это в секрете. То же самое можно сказать и про гиперзвуковые ракеты "Авангард".

Несмотря на то, что люди видели установку для запуска и пусковую трубу, они не видели саму гиперзвуковую ракету "Авангард". Поэтому мы можем сомневаться даже в существовании этой ракеты. Что касается баллистической ракеты тактического назначения малой дальности "Кинжал" для наземного базирования и размещения на самолетах-носителях, то она не соответствует научному определению гиперзвуковой ракеты.

Таким образом, мы можем прийти к смелым выводам, что все это время нас обманывали русские, и в реальности у них нет гиперзвуковой оружия, находящегося на вооружении. DF-17 - единственная в мире гиперзвуковая ракета, находящаяся на вооружении. В конце концов, согласно предыдущим сообщениям из США, Китай имеет наибольшее количество успешно проведенных испытаний, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы преимущество было возвращено России. Хотя американские СМИ утверждают, что Россия - лидер в области гиперзвукового оружия, в действительности именно Китай может оказаться скрытым "королем" этой сферы.

Наблюдатель великой державы (强国观察)