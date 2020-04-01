Политический карантин на Западе может быть продлен на десятилетия

«Желтые жилеты» поражены вирусом глобализма

Новая глобальная стратегия транснациональных элит («Пандемия, за ней – мессия»), как можно предположить, будет включать три основных этапа действий.

Первый должен преследовать цель формирования мобилизационного мышления народов, прежде всего Западного мира, а также максимально возможного ослабления суверенитета всех стран за исключением нескольких ведущих центров силы – США, Китая и России, а также Британии, остающейся «родиной» глобальных элит. При этом должно существенно вырасти значение наднациональных органов власти, возможно вновь созданных. Данный этап, назовем его мобилизационный, займет от 2-3 до 5-7 лет, в зависимости от хода событий. Если для достижения целей будет достаточно одной-двух пандемий, сроки могут сократиться, а если потребуется больше каких-либо катастроф глобального масштаба – соответственно растянутся. В течение этого времени транснациональные и национальные элиты будут, скорее всего, иметь схожие цели и действовать согласно, как союзники.

В ходе второго этапа, по логике развития событий, уже должна преследоваться цель окончательной десуверенизации малых и средних государств с передачей управленческих полномочий наднациональным институтам. Крупные центры силы сохранят суверенитет, хотя нельзя исключать перехода какого-либо одного из них под контроль глобальных органов власти. В итоге последние должны обрести мощь, превосходящую, по крайней мере, каждый центр силы в отдельности. Исходя из основного содержания процессов это этап хаотизации. Поначалу и здесь транснациональные и национальные элиты ведущих мировых центров силы могут действовать совместно. Однако к завершению этапа, когда мощь глобальных органов станет очевидной, возможны попытки воспрепятствования им отдельными лидерами мировых центров силы. Эти поползновения будут жестко пресекаться с опорой на экономическое превосходство и военную мощь мировых центров силы, конкурирующих с «восставшими». Хаотизация продлится от нескольких лет до десяти и более.

Третий этап может иметь целью окончательную ликвидацию суверенитета всех стран, включая мировые центры силы, уже существенно ослабленные, и установление доминирования наднациональных органов власти. Этот этап логично назвать достижение господства. По продолжительности он может занять до нескольких десятилетий, что определяется предшествующим развитием ситуации.

“В некоторых странах резко расширены права полиции по контролю над населением”

При интеллектуальной деградации элит, продемонстрированной при первой попытке глобализации, надо полагать, что именно такая стратегия будет с большой вероятностью принята к воплощению. События этого года свидетельствуют о том, что реализуется нечто похожее на программу мобилизационного этапа. Остановимся на этом подробнее и рассмотрим действия по вариантам возможного развития ситуации.

Зараза пострашнее терроризма

В идейно-религиозной, философско-мировоззренческой области должны быть максимально дискредитированы ведущие идеологические концепции и отчасти мировые религии. Тем самым расчищается духовное пространство. Одновременно необходимо ввести в сознание людей неизбежность и необходимость появления некоей личности – физического олицетворения и главного носителя новой мировой религии. Судя по наблюдаемым процессам работа в этом направлении идет полным ходом. Ислам, христианство дискредитируются через отождествление с террористическими организациями и аморальными лицами. Черты новой религии-идеологии просматриваются в новейших идеях трансгуманизма и цифрового общества. А явление будущего мирового вождя – в мистических предсказаниях и художественных воплощениях, как в сериале «Мессия».

В эмоционально-психологической области главной задачей является формирование у населения катастрофного сознания. Его суть в убеждении, что каждому человеку и его семье грозит опасность, перед лицом которой необходимо объединиться вокруг элиты, невзирая на имущественные и иные противоречия, отодвинуть на второй план вопросы личного благосостояния и социальной справедливости ради предотвращения ожидаемой напасти или минимизации ее последствий. Особенно важно насаждение веры в то, что без международной поддержки ни одно даже среднее государство выжить не сможет и потому ради спасения необходимо пожертвовать частью суверенитета. Попытки решить задачу через угрозу терроризма и даже искусственного создания внешнего врага в лице России и Китая в условиях информационной открытости закономерно закончились провалом. Видимо, пандемию сочли более эффективным инструментом. И если коронавируса будет недостаточно, появится еще одна «зараза». Возможно возникновение катастроф иного рода, имеющих региональное или даже глобальное значение.

В социально-политической области главной остается задача подавления нарастающего протестного движения с созданием технических возможностей тотального контроля населения, особенно оппозиционных активистов. Одновременно создаются предпосылки для оперативной и по возможности внесудебной нейтрализации лидеров. Эта задача решается опять-таки в комплексе мероприятий противодействия пандемии. В Китае отработали систему изоляции многомиллионных регионов. В Европе пошли дальше – там вводится карантин в границах целых стран. Естественно, никаких массовых протестных акций быть уже не может. «Желтые жилеты» во Франции прекратили деятельность и после пандемии вряд ли возродятся. Резко активизировался перевод всей жизни в онлайн. «Цифровизация» общества получила новый импульс, и возражать уже никто не смеет. В обычных условиях это было весьма сложно сделать, а при пандемии все прошло естественным образом. Никто не выступает даже против массовых увольнений – люди понимают: мир на грани, хотя раньше даже незначительная часть таких действий вызвала бы мощное протестное движение. Так что в социально-политическом отношении коронавирус позволил решить проблемы, к которым прежде трудно было подступиться.

К господству через хаос

В экономической области главная задача – ускорить новую, более мощную волну кризиса. Глобалистам это жизненно необходимо, ибо только так можно сильно ослабить производственный суверенитет государств, которые, пытаясь спасти рушащиеся экономики, будут вынуждены брать крупные займы, искать внешнюю финансовую поддержку. За счет этого удастся остановить наметившиеся тенденции к усилению протекционизма и устранить с рынков нежелательных акторов – тот же Китай, для которого Великий Шелковый путь в Европу может потерять смысл. Экономический хаос создаст предпосылки к тому, что один из ведущих в военном отношении мировых центров силы может оказаться не только под финансовым, но и политическим контролем транснациональных элит, которые получат возможность использовать его силовой потенциал в своих интересах. После потери в значительной мере такого контроля над США в результате победы Трампа, новый подотчетный центр силы жизненно необходим глобалистам. Причем желательно такой, чтобы его армия была готова сражаться, в отличие от американской.

В области всеобщей, региональной и внутренней безопасности главной задачей станет снижение порога применения силы до уровня, когда правовые нормы, даже международные, можно в определенных условиях игнорировать. Это не должно восприниматься как нечто из ряда вон выходящее, военные авантюры – вызывать протесты. Пандемия сильно в этом отношении помогла. В некоторых странах резко расширены права полиции по контролю над населением, вплоть до обязательного отслеживания местоположения отдельных категорий лиц – носителей коронавируса и подозреваемых в этом. С окончанием пандемии эту отработанную систему вряд ли кто станет уничтожать. Население США и других стран после такой «школы» начнет более спокойно смотреть на операции против отдельных стран, например – Венесуэлы. Катастрофное сознание спокойно перенесет применение ядерного оружия в ограниченных войнах, главное чтобы свою это обошло. США создали ЯО сверхмалой мощности как раз для таких случаев.

На первом этапе основные усилия должны быть сосредоточены в наиболее развитых регионах – странах Европы, США, Японии, Китае, Южной Корее и России. Здесь будет определяться облик будущего мира. Южная Америка, Африка – не интересны, чтобы расходовать на них ограниченный ресурс. Кстати, оттуда и даже из воюющей Сирии, где уровень медицины и чистоплотности населения несопоставимо ниже, сообщений о короновирусе почти нет. Это наталкивает на мысль, что раздутая вокруг него информационная кампания имеет геополитическую подоплеку. Ведь когда в мире была объявлена пандемия ВИЧ-инфекции – куда более опасной, чем коронавирусная, ничего подобного не наблюдалось.

Константин СИВКОВ, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер",