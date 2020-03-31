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Ростех

Ростех разработал бронебойный патрон для незаметной стрельбы

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Источник изображения: ЦНИИточмаш

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Госкорпорации Ростех разработал патрон калибра 9 мм с уменьшенной скоростью пули. Новый боеприпас способен пробивать бронежилеты 2-го класса защиты, сохраняя при этом повышенные показатели незаметности выстрела.

Существующие патроны, подходящие для ведения бесшумной стрельбы, не могут пробить бронежилет 2-го класса защиты из-за недостаточно высокой скорости полета пули – около 200-290 м/c. С этой задачей справляются пули со скоростью более 400 м/с, которые, в свою очередь, не позволяют вести бесшумный огонь. Новая разработка специалистов ЦНИИточмаш сочетает бесшумность и повышенную пробиваемость.

Пуля нового патрона пробивает бронежилет 2-го класса защиты, обеспечивая при этом бесшумность и беспламенность выстрела. Это достигается за счет того, что при создании патрона масса пули была увеличена, на переднем торце ее сердечника была добавлена режущая кромка, образованная двумя плоскими гранями.

Патроны были разработаны в рамках ОКР «Удав» к одноименному пистолету. Инновационные решения, примененные в патроне, обеспечили его признание изобретением – на новый боеприпас получен патент.

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Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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