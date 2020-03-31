КАМАЗ подвел финансовые итоги за прошлый год

Ведущий российский производитель тяжелых грузовых автомобилей КАМАЗ опубликовал годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год по РСБУ. Согласно данным, выручка предприятия составила 160 млрд 816 млн рублей – рост на 6% по сравнению с 2018 годом. За отчетный год на внутреннем рынке было реализовано грузовых автомобилей, запасных частей, товаров и услуг на 144 млрд 609 млн рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. На внешнем рынке реализовано продукции, товаров и услуг на 16 млрд 207 млн рублей – на 28% больше показателей предыдущего года.

Общая величина оборотных и внеоборотных активов к концу 2019 года увеличилась на 9 млрд 468 млн рублей и составила 189 млрд 366 млн рублей, что говорит о стабильном положении компании. Общая сложная ситуация, сложившаяся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционный цикл компании, связанный с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5, послужили причиной отрицательного совокупного результата, улучшенного, тем не менее, по сравнению с первым полугодием почти на полмиллиарда рублей. В итоге, к концу отчетного периода компании удалось снизить чистый убыток до 1 млрд 517 млн рублей.

В условиях снижения объема российского рынка, стран ближнего и дальнего зарубежья, КАМАЗ продолжил работу по повышению качества и улучшению потребительских свойств производимой продукции, а также – реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для его производства». В частности, заработал новый завод каркасов кабин, где применены передовые технические решения, развивается производство нового семейства рядных шестицилиндровых двигателей, запущенное ранее.

Часть средств была направлена на серьезный проект в области инновационного экологичного пассажирского транспорта, успех которого стал очевиден в 2019 году: электробус КАМАЗ прекрасно зарекомендовал себя на рынке Москвы, и уже заключен третий контракт с «Мосгортрансом» на поставку инновационной продукции.

Проведена масштабная работа по расширению модельного ряда, потребителям предложены новые транспортные решения с принципиально улучшенными техническими характеристиками и потребительскими свойствами. Продолжались перспективные разработки и испытания транспорта с беспилотными технологиями управления, развивалось производство газобаллонных автомобилей и автобусов, работающих на компримированном и сжиженном природном газе. В целом инвестиции компании в 2019 году составили более 12,5 млрд рублей.