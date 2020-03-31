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КАМАЗ подвел финансовые итоги за прошлый год

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КАМАЗ
Компания КАМАЗ.
Источник изображения: http://vestikamaza.ru/

Ведущий российский производитель тяжелых грузовых автомобилей КАМАЗ опубликовал годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год по РСБУ. Согласно данным, выручка предприятия составила 160 млрд 816 млн рублей – рост на 6% по сравнению с 2018 годом. За отчетный год на внутреннем рынке было реализовано грузовых автомобилей, запасных частей, товаров и услуг на 144 млрд 609 млн рублей, что на 4% больше, чем годом ранее. На внешнем рынке реализовано продукции, товаров и услуг на 16 млрд 207 млн рублей – на 28% больше показателей предыдущего года.

Общая величина оборотных и внеоборотных активов к концу 2019 года увеличилась на 9 млрд 468 млн рублей и составила 189 млрд 366 млн рублей, что говорит о стабильном положении компании. Общая сложная ситуация, сложившаяся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционный цикл компании, связанный с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5, послужили причиной отрицательного совокупного результата, улучшенного, тем не менее, по сравнению с первым полугодием почти на полмиллиарда рублей. В итоге, к концу отчетного периода компании удалось снизить чистый убыток до 1 млрд 517 млн рублей.

В условиях снижения объема российского рынка, стран ближнего и дальнего зарубежья, КАМАЗ продолжил работу по повышению качества и улучшению потребительских свойств производимой продукции, а также – реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для его производства». В частности, заработал новый завод каркасов кабин, где применены передовые технические решения, развивается производство нового семейства рядных шестицилиндровых двигателей, запущенное ранее.

Часть средств была направлена на серьезный проект в области инновационного экологичного пассажирского транспорта, успех которого стал очевиден в 2019 году: электробус КАМАЗ прекрасно зарекомендовал себя на рынке Москвы, и уже заключен третий контракт с «Мосгортрансом» на поставку инновационной продукции.

Проведена масштабная работа по расширению модельного ряда, потребителям предложены новые транспортные решения с принципиально улучшенными техническими характеристиками и потребительскими свойствами. Продолжались перспективные разработки и испытания транспорта с беспилотными технологиями управления, развивалось производство газобаллонных автомобилей и автобусов, работающих на компримированном и сжиженном природном газе. В целом инвестиции компании в 2019 году составили более 12,5 млрд рублей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
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