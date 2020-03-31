В России началось серийное производство двигателей ПД-14 для МС-21

Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В России стартовало серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

"В январе 2020 года на Иркутский авиазавод уже поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21", — уточнил он.

Российский турбовентиляторный двигатель ПД-14 Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ПД-14 — первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований.

Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года.

Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства — на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".