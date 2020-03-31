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РИА Новости

Глава МИД Ирана назвал санкции США терроризмом на фоне пандемии

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Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция объектов в городе Мешхед, Иран.
Источник изображения: © REUTERS / WANA

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал санкции США против Тегерана во времена пандемии коронавируса "экономическим и медицинским" терроризмом, по его словам, эти меры ведут к гуманитарной катастрофе в стране.

"Из-за незаконного блокирования финансовых источников Ирана в связи с масштабными санкциями американского правительства доступ к лекарствам и медицинскому оборудованию становится невозможным. Это ведет к гуманитарной катастрофе", - заявил Зариф в статье, опубликованной в понедельник в "Коммерсанте".

Он напомнил, что ограничения в банковском и финансовом секторах, введенные против Ирана, наносят удар по закупкам товаров в гуманитарных целях, банки различных стран воздерживаются от операций с Ираном, сталкиваясь с угрозами американских санкций.

"Европейские компании-производители медицинского оборудования из-за американских угроз не торгуют с Ираном и не продают ему медицинские товары. Санкции Соединенных Штатов распространяются на законную торговлю. При этом недавние предварительные условия американских официальных лиц по запрету на продажу лекарств, медицинского оборудования и гуманитарных товаров создают серьезные препятствия для усилий в борьбе с распространением COVID-19 в Иране. Таким образом, применение США экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы", - отметил глава иранского МИД.

По его словам такие действия "с точки зрения права являются не только терроризмом против Ирана, но и преступлением против человечности и мирового сообщества".

"В нынешний чувствительный момент единственное полезное дело, которое Америка может сделать,— не мешать борьбе Ирана с коронавирусом и не создавать перебои в доставке международной помощи... Мировое сообщество должно прийти в себя и помочь Ирану, чтобы остановить экономический, медицинский и лекарственный терроризм", - подчеркнул Зариф.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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