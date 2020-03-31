Олег Евтушенко: Ростех создает экспресс-тесты на коронавирус

Последние несколько лет госкорпорация "Ростех" демонстрирует уверенный рост как по выручке, так и по номенклатуре выпускаемой продукции. На предприятиях этого промышленного гиганта создаются медицинские препараты, танки, системы связи, парашюты, надувные помещения и многое другое. А с недавних пор Ростеху принадлежат и авиастроительные предприятия России.

Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о стратегии развития Ростеха, о новых продуктах госкорпорации в сфере вооружений, авиации, медицины, цифровой индустрии, а также сообщил о работе над проектами, призванными бороться с пандемией коронавируса. В связи с распространением этой инфекции в России интервью проводилось по видеоконференцсвязи.

— Олег Николаевич, расскажите вкратце об основных итогах Ростеха за 2019 год. Что вы считаете наиболее важным?

— Безусловно, событием номер один в прошлом году стала интеграция в наш состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Совокупно авиационный кластер вместе с ОАК, ОДК и так далее приносит корпорации 44 % всей выручки – более 770 миллиардов рублей. С вхождением ОАК в состав Ростеха мы становимся одной из ведущих авиастроительных корпораций в мире. Включение ОАК в Ростех завершено, но остается ряд мероприятий, которые будут завершены в рабочем порядке в ближайшее время.

Второе значительное достижение заключается в том, что мы начали системно заниматься экологией. Наша дочерняя структура "РТ-Инвест" выстраивает комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах своего присутствия: от раздельного сбора и сортировки до строительства современных заводов по энергоутилизации отходов. Сейчас речь идет о пяти таких заводах: четыре в Подмосковье и один в Татарстане. Эта работа позволит внести существенный вклад в достижение целей нулевого захоронения отходов, в частности, в Московском регионе, где мы также строим комплексы переработки отходов. Первый такой подмосковный комплекс по переработке отходов открылся в Коломенском районе, во втором квартале рассчитываем запустить еще два – в Сергиевом Посаде и Кашире. До конца года также планируем открыть четвертый комплекс ⎼ в Можайском районе. В результате не менее 50 % отходов получат вторую жизнь: те же самые стеклянные, пластиковые бутылки будут перерабатываться в новые бутылки, в утеплитель для труб, фасадов домов и другую полезную продукцию.

В качестве третьего направления я бы обозначил серьезный рывок в 2019 году в области цифровых технологий и медицины. К слову, сейчас совокупная выручка предприятий Ростеха, которые заняты в производстве медицинской продукции, достигла 30 миллиардов рублей. Рынок очень перспективный. Взять, к примеру, вакцины. В 2015 году доля импортных препаратов составляла 70%, в 2017 году – 48%, а уже в 2019 году эта цифра снизилась до 26%. Конечно, здесь не только Ростех работает, но наша доля на этом рынке, если можно так выразиться, львиная. В числе новейших разработок предприятий холдинга "Нацимбио" ⎼ четырехвалентная вакцина от гриппа "Ультрикс Квадри" и первая отечественная комбинированная трехкомпонентная вакцина для профилактики кори, паротита и краснухи.

— Раз уж заговорили о вакцинах, то не могу не спросить, работает ли Ростех в направлении создания вакцины от коронавируса?

— У нас есть необходимые компетенции для разработки актуальных вакцин. И не только, кстати, вакцин: мы производим целую линейку продуктов, которая помогает предупредить распространение инфекции. Буквально на днях правительство определило нас (холдинги "Швабе" и "КРЭТ") единственным поставщиком оборудования для борьбы с распространением коронавируса в России. Всего мы поставим оборудование на 12,5 миллиарда рублей: это и тепловизоры для выявления людей с повышенной температурой тела, и инфракрасные термометры, и установки обеззараживания воздуха, и, конечно, аппараты искусственной вентиляции легких. Практически всю номенклатуру мы производим сами. Аппараты ЭКМО (аппарат, предназначенный для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности) в настоящий момент в России не производятся. Проект предусматривает поставку импортных образцов на первом этапе с последующей локализацией этого оборудования в России.

Некоторые разработки в этой сфере совершенно новые. Например, сейчас совместно с РФПИ в Татарстане осваивается производство портативной мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19. В ближайшее время эта продукция должна выйти на рынок.

Также нашими специалистами в кратчайшие сроки создан специальный противовирусный костюм для медиков, представителей других профессий из групп повышенного риска. Его испытания подтвердили высокий уровень защиты от биологических угроз, в том числе от вирусов. Мы готовим документы для сертификации и уже приступили к опытному производству на нашем предприятии в Казани.

— Учитывая, что вы в Ростехе отвечаете за выставочную деятельность, а выставки, в частности военные, переносятся, создает ли это для вас трудности или проблемы?

— Ситуация с коронавирусом, безусловно, в текущий момент скорректировала выставочную деятельность Ростеха. Участие в выставках – это встречи и переговоры зачастую с партнерами из стран, с которыми действуют временные ограничения по пересечению границ. Поэтому для этой сферы нынешний сценарий позитивным называть сложно. В настоящее время мы переходим в цифровые форматы: проводим переговоры по видеоконференцсвязи, почте, телефону. Личные встречи, которые возможно отложить, переносятся до стабилизации обстановки.

— А каким-то образом вообще Ростех будет корректировать свою стратегию в связи с коронавирусом?

— Система планирования Ростеха основана на ориентации на ключевые рынки и продукты. Мы периодически актуализируем нашу стратегию при изменениях на глобальном и российском рынках. Таким образом, думаю, на планы госкорпорации эпидемия коронавируса существенно не повлияет, наша стратегия достаточно гибкая и настроена на изменения внешней среды. Да, на некоторое время, вероятно, предприятия выпадут из привычного ритма производства, но это все впоследствии решается догонным графиком. Стратегию из-за этого мы точно менять не планируем. Независимо от нынешней ситуации стратегия развития Ростеха сейчас находится в процессе актуализации. Она разрабатывалась в 2015 году, а за это время много что поменялось: ситуация на рынках, макроэкономические параметры, контур корпорации и многое другое. В частности, были введены против нас санкции Запада.

— Что, кроме санкций, повлияло на решение актуализировать планы?

— Это и упомянутое вхождение ОАК, и включение в состав Ростеха "Уралвагонзавода" и "Тракторных заводов", и рыночная обстановка. Происходят изменения потенциальных объемов рынка, ожиданий и профиля самих продуктов, возникают новые перспективные ниши. Все это необходимо вовремя учитывать.

— Что будете делать с долгами предприятий, которые вы упомянули?

— У всех активов разная судьба, где-то мы инвестируем собственные средства на погашение части долгов, при этом разрабатывая антикризисный план, часть активов проходит процедуру банкротства. Перед новым менеджментом предприятий стоит двойная задача – кардинально повышать эффективность, но при этом не забывать социальную составляющую. Помимо этого, мы практикуем формат государственно-частного партнерства: продаем доли в предприятиях частным инвесторам, а полученные средства инвестируем в наши активы.

— У ОАК ведь очень большой долг. Как выводить продукты на рынок, имея такие долги?

— Да, цифры немаленькие, но принято соответствующее решение о том, что с этим активом нам поможет государство, сейчас прорабатываются соответствующие механизмы. Кроме того, есть большой потенциал повышения операционной эффективности. Я уверен, что наши самолеты в скором времени заполнят небо над Россией и не только.

— К какому году?

— Сначала нужно определиться со стратегией развития авиационной промышленности России – какие самолеты, какой вместимости, на каких маршрутах будут нужны. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что в этом десятилетии точно.

— Это заложено в планах по реформированию отрасли, о котором говорил Анатолий Сердюков? И вообще, состоится ли эта реформа?

— Про реформу могу сказать однозначно только то, что она назрела. То есть мы говорим о том, что небо должны заполнить наши самолеты, но они должны быть на одном уровне по стоимости со своими зарубежными аналогами в эксплуатации, в обслуживании и так далее, а в перспективе и превосходить их.

На данный момент подготовлена предварительная программа развития ОАК до 2035 года. Она включает и финансовое оздоровление, и меры по повышению эффективности, и усиление позиций на российском и международном рынках. Этот документ еще будет обсуждаться и корректироваться. Именно с учетом этой программы будет составлена отраслевая стратегия.

Сейчас развелось очень много "экспертов", которые свои домыслы о проблемах в отрасли транслируют общественности. Необходимо разрушить мифы об отечественном авиапроме, которые создаются искусственно. С нашей авиацией все будет хорошо.

— Есть ли у Ростеха планы дальнейшего расширения за счет новых предприятий?

— Решения принимает государство. Точно могу сказать, что для нас расширение не является самоцелью. На текущий момент присоединение новых крупных активов не планируется, но если будут соответствующие поручения, мы их выполним. Пока живем в текущем формате.

— На какие финансовые показатели рассчитываете выйти? Каковы успехи в сфере диверсификации?

— Мы сейчас как раз подводим финансовые итоги. Прогноз по выручке – свыше 1,7 триллиона рублей. Сейчас идет аудит финансовой отчетности. Что касается диверсификации, то доля гражданской продукции прогнозируется на уровне 31,4 %. Напомню, что годом ранее этот показатель был около 30 %.

— То есть доля Ростеха от производства военки хотя и снижается, но составляет сегодня порядка 69 %, это достаточно много. Тем не менее Стокгольмский институт SIPRI недавно опустил Россию на третье место в мире по объемам производства вооружений. Мы теряем позиции?

— Наша страна многие годы занимает второе место в мире по экспорту вооружений. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" стабильно высокий – около 50 миллиардов долларов. Что касается данных SIPRI, то там большой вопрос к тому, как они измеряют и насколько их формула отражает реальную картину мира. Данный рейтинг не является единственным при оценке экспорта вооружений.

Успехи оборонной промышленности измеряются не рейтингами, а тем, как она решает возложенные на нее задачи. Прежде всего в сфере гособоронзаказа, исполнение которого для Ростеха было, есть и будет приоритетным направлением. Достижения отечественного ОПК здесь неоспоримы. Показатели исполнения гособоронзаказа у предприятий Ростеха традиционно на высоком уровне – почти 100 %. Прошедший год – тому подтверждение.

В интересах военных мы реализуем ряд крупнейших авиационных проектов. В прошлом году "Уралвагонзавод" завершил госиспытания танка Т-90М "Прорыв", в этом году мы начнем его поставки в войска. Есть достижения по стрелковым вооружениям: подписан трехлетний контракт на поставку в войска 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15, создан новейший пистолетный комплекс "Удав". В сравнении с предшествующими образцами это более точное, легкое и эргономичное оружие.

— Как обстоит вопрос с поставками в ВКС новейшего Су-57? Серийную машину, которая должна была в конце прошлого года пойти в войска, к сожалению, мы потеряли. Когда теперь ВКС получат первый серийный истребитель?

— Самолет будет поставлен в соответствии с контрактом, подробности раскрывать пока рано. Касательно прошлогоднего инцидента скажу, что при испытаниях новой техники всегда есть риски. Это сложный, высокотехнологичный продукт. Перед поступлением в войска техника проходит жесткие и многочисленные испытания, в частности, летные. Эти самолеты уже совершили несколько тысяч полетов. Разработчики используют результаты испытаний, а также в данном случае и результаты работы комиссии по расследованию вышеуказанного инцидента для того, чтобы сделать Су-57 еще более совершенным комплексом.

— Сообщалось, что ОДК будет использовать VR-технологии в проекте двигателя для Су-57. Насколько широко сегодня используются в производстве технологии виртуальной реальности и другие цифровые технологии?

— ОДК стала одной из первых российских компаний, внедривших VR-технологии. Их использование решает вопросы визуализации данных, получаемых при использовании цифровых двойников. Делает работу более эффективной и удобной как для конструкторов, так и эксплуатантов.

Цифровые решения применяются и на других предприятиях корпорации. Так, АвтоВАЗ использует технологии виртуального моделирования при разработке новых автомобилей. Специалисты рассчитывают на компьютерах такие аспекты конструкции автомобиля, как аэродинамика и климат-контроль, безопасность, акустика, жесткость и долговечность кузова. Виртуально проводится 75-80 % краш-тестов, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты.

КамАЗ также моделирует технологические процессы в цифре, прежде чем запускать производство, а также активно внедряет робототехнику. Сегодня на 10 тысяч сотрудников КамАЗа приходится 23 роботизированных комплекса. К 2025 году будет уже 402 робота, а к 2030-му – 660.

Также предприятия ОДК активно используют технологию промышленной 3D-печати как в опытном производстве на этапе разработки изделия, так и в серийном. Для предприятий авиационного кластера Ростеха на базе "ММП имени В.В. Чернышева" создан Центр аддитивных технологий. Такие технологии позволяют сократить количество деталей конструкции, уменьшить вес изделия примерно на четверть. Срок производства сокращается вдвое, при этом достигается снижение стоимости практически на 40 % и более. В центре уже работают над деталями двигателей, элементами топливной системы и другими комплектующими для авиации.

Ну и, конечно же, все самолеты, которые сегодня находятся в стадии разработки, испытаний и начала эксплуатации, создаются в цифровой среде. Это и наш гражданский флагман МС-21, и уже эксплуатирующийся в авиакомпаниях SSJ-100, и новый региональный Ил-114-300 и другие. Это позволяет сокращать производственные и временные издержки при разработке и производстве.

К примеру, в рамках программы Ил-114-300 применяются методы цифрового проектирования и математического моделирования при проведении сертификационных испытаний. Это ускоряет подготовку производства и изготовления воздушных судов. Значительно ускоряет программу испытаний. Что, в свою очередь, существенно сокращает сроки вывода самолетов на рынок.

— Известно, что у России нет собственных двигателей, например, для вертолетов "Ансат" и Ка-62. Как продвигается импортозамещение в этой сфере? Когда начнется серийное производство двигателей ПД-14?

— Мы уже реализуем два проекта по созданию отечественных двигателей для "Ансата" и Ка-62 на предприятии "ОДК-Климов". Сейчас завершен этап эскизно-технического проектирования, определен конструктивный облик двигателей. По заложенным характеристикам двигатели будут превосходить зарубежные аналоги, обладать большим потенциалом развития и отвечать современным требованиям рынка. Поставку серийных двигателей на рынок планируем осуществить в 2024-2025 году.

Если же говорить про ПД-14, то его серийное производство уже началось. В январе 2020 года на иркутский авиазавод уже поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21.

— Теперь о цифре. Предприятия Ростеха создают большое количество продуктов для цифровой экономики, но масштабы внедрения пока скромны. Насколько ваша цифровая продукция востребована на зарубежном и отечественном рынках? Как вы оцениваете перспективы?

— Цифрой у нас занимается радиоэлектронный кластер. Он сегодня демонстрирует самые быстрые темпы развития. Если в 2016 году консолидированная выручка предприятий кластера составляла около 200 миллиардов рублей, то сейчас – 250-260 миллиардов в год. То есть рост порядка 25-30 %. Прогноз на 2020 год – свыше 300 миллиардов рублей. Это если говорить про деньги. Темпы неплохие, согласитесь? Но есть и другая сторона медали. К сожалению, в 2018 году на российскую радиоэлектронную продукцию, по самым оптимистичным оценкам, приходилось не более 20 % от объема госзакупок. Доля отечественного оборудования в объеме закупок госкомпаний еще ниже – она не превышает 3-5 %. Известны факты, например, когда у наших энергетических компаний из-за санкций дистанционно через спутник отключалось оборудование, завезенное из-за рубежа. В результате дорогостоящая техника превращалась, по сути, в бесполезный металлолом. Это никуда не годится. Именно поэтому надо создавать свое.

Что касается нашей работы, то мы развиваем проекты по цифровой трансформации в здравоохранении, образовании, энергетике, ЖКХ, транспорте, промышленности. Помогаем регионам формировать комфортную и безопасную городскую среду. Касательно "безопасного города", уже сейчас у руководства Москвы есть техническая возможность на планшете посмотреть трансляцию с камер, установленных на улицах города. В целом объем наших проектов в сфере "умного города" – это не только Москва, но и Санкт-Петербург, Иркутская и Свердловская области, и целый ряд других регионов — превышает 30 миллиардов рублей. Мы, безусловно, одни из лидеров в этом сегменте.

— Расскажите о подготовке к реализации проекта по развитию 5G в России? На какой стадии сейчас этот проект? Когда в России начнет работать новое поколение связи? Готовы ли предприятия Ростеха к созданию оборудования для сетей 5G?

— Дорожная карта по развитию сетей связи 5G и оборудования для них уже разработана. Она содержит комплекс взаимосвязанных мероприятий по развитию технологии, науки и кадров, а также экспортного потенциала. Охватывает все ключевые аспекты, включая разработку оборудования, подготовку кадров. А также разработку и согласование нормативно-правовых актов, вопросы информационной безопасности, развитие сервисов и услуг на базе мобильных сетей связи 5G. Чтобы предпринимать дальнейшие действия в части разработки отечественного оборудования, необходимо утвердить дорожную карту на правительственном уровне. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время.

Важным и пока не решенным вопросом остается вопрос радиочастот. К сожалению, на сегодняшний день отсутствует согласованное решение, в каких диапазонах частот развивать 5G. Мы ожидаем принятия соответствующих актов и в части выбора диапазона, и в части обеспечения использования отечественного оборудования. Надеемся, что регуляторы в области связи смогут решить этот вопрос. Выделение целевого радиочастотного диапазона 3,4-3,8 ГГц может стать важным фактором успеха 5G в России.

Если же говорить о создании оборудования и разворачивании сетей связи, мы обозначили срок завершения всех опытно-конструкторских работ ⎼ конец 2022 года. По итогам этих ОКР будет создан набор технических средств, инфраструктуры для сетей пятого поколения. После чего будет возможно массовое разворачивание таких сетей. Планируется, что оно начнется с 2023 года. К 2024 году доля отечественных решений в мобильных сетях оператора, в том числе в сетях связи 5G, по нашим оценкам, составит 20 %.