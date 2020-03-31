В Ростехе рассказали, когда начнется производство двигателей для Ка-62

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Ростех" запустит в серию отечественные двигатели для вертолетов "Ансат" и Ка-62 в 2024-2025 годах, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

"Мы уже реализуем два проекта по созданию отечественных двигателей для "Ансата" и Ка-62 на предприятии "ОДК-Климов". Сейчас завершен этап эскизно-технического проектирования, определен конструктивный облик двигателей. По заложенным характеристикам двигатели будут превосходить зарубежные аналоги, обладать большим потенциалом развития и отвечать современным требованиям рынка. Поставку серийных двигателей на рынок планируем осуществить в 2024-2025 году", - сказал Евтушенко.

Ранее генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин рассказал в интервью РИА Новости, что ОДК разрабатывает двигатель для Ка-62.

Согласно данным на сайте холдинга "Вертолеты России" (разработчик Ка-62, входит в "Ростех"), на данный тип вертолета устанавливается турбовальный двигатель Ardiden 3G компании Turbomeca. Протокол о намерениях по установке данного силового агрегата на Ка-62 был подписан 21 февраля 2010 года. Как сообщает холдинг, современный двигатель обладает высоким потенциалом и отвечает потребностям рынка с учетом роста популярности вертолетов грузоподъемностью 5-8 тонн.

Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонны, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.

Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет "Ансат", серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе, оснащается канадскими двигателями фирмы Pratt & Whitney. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. "Ансат" сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию, а также для эксплуатации в высокогорье.

Как сообщал в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, сертификация отечественного двигателя для этой машины запланирована на 2023 год.