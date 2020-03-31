Платформу космодрома "Морской старт" перебазировали из США в Россию

ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта космодрома "Морской старт" в понедельник прибыло на рейд порта Славянка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель группы оформления судов в морском терминале порта.

"Судно прибыло на рейд, часа через два начнем его оформление", — сказал собеседник агентства, напомнив, что судно покинуло американский Лонг-Бич 2 марта.

Ожидается, что во вторник платформу снимут с судна на рейде и поведут на Славянский судоремонтный завод.

Ранее в Славянку прибыло командное судно, с которого осуществляется управление космодромом и подготовка к пуску. До этого оба судна базировались в Лонг-Бич.

В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

В декабре 2019 года группа S7 сообщала, что Госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. По данным группы, новым портом приписки плавучей платформы станет Славянка южнее Владивостока, в 80 километрах от границы с КНДР. Как заявлял РИА Новости гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук, подписан годовой договор на стоянку (пока компания не найдет или не построит себе базовый порт) и ремонт.

В рамках покупки "Морского старта" группе S7 перешел весь имущественный комплекс проекта: сборочно-командное судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром — подвижная стартовая платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.