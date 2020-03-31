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РИА Новости

"Признанная машина". Войска РФ получат танки Т-90М в этом году

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Поставки танка Т-90М "Прорыв" в войска начнутся в 2020 году, заявили в Ростехе. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин отметил, что модернизированная машина предоставит новые возможности бронетанковым войскам.

Поставки в войска модернизированного танка Т-90М начнутся в этом году, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко в интервью РИА Новости.

Контракт на поставку опытной партии Т-90М ("Прорыв-3") был подписан в ходе военно-технического форума "Армия-2019". В начале 2020 года завершились государственные испытания танка.

Проект Т-90М – одна из крупнейших за все время модернизаций базовых машин, в результате которой танк должен получить повышенные характеристики и расширенные возможности.

В проекте Т-90М используется дизельный двигатель В-92С2Ф, который разгоняет Т-90М на шоссе до 60 км/ч. Помимо этого, модернизированная машина получила обновленную башню, новую систему управления огнем и системы защиты.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал информацию о поставках модернизированного танка в войска.

"Танк Т-90 – это признанная машина, экспортный вариант, ее с удовольствием готовы приобретать другие государства. Но при этом надо понимать, что лучшие образцы должны находиться, прежде всего, в наших вооруженных силах. Этот танк по тактико-техническим характеристикам превосходит своих предшественников, и у наших вооруженных сил появятся новые возможности", – сказал Андрей Кошкин.
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Россия
Продукция
В-92С2
Т-90 "Владимир"
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