Более 600 предприятий попали в список системообразующих

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Более 600 предприятий вошло в список системообразующих, сообщил журналистам вице-спикер СовфедаНиколай Журавлев в понедельник.

Ранее он сообщил, что правительство готовит второй пакет мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавируса.

"Предусмотрена помощь предприятиям приоритетных отраслей. На федеральном уровне определен перечень системообразующих предприятий. В него вошло более 600 предприятий. Сейчас идут консультации с регионами, и этот список дорабатывается", - сказал Журавлев.

По словам сенатора, среди мер поддержки бизнеса обсуждается отсрочка уплаты аренды госсобственности для малых предприятий, мораторий на налоговые проверки, уплату штрафов для предпринимателей. Банком России ведется работа для поддержания макроэкономической стабильности финансового сектора экономики.

"Так, смягчены требования по надбавкам и резервам для банков, что позволит бесперебойно продолжать кредитование экономики, 500 миллиардов рублей будет направлено на стимулирование кредитования малого и среднего бизнеса", - сказал законодатель.

Касаясь темы поддержки регионов, Журавлев пояснил, что сейчас рассматривается вопрос "об отсрочке по выплатам бюджетных кредитов и реструктуризации уже имеющихся задолженностей перед федеральным бюджетом".

Вице-спикер СФ отметил, что в своем выступлении президент России Владимир Путин дал дополнительные принципиальные установки для поддержки экономики и граждан, которые сейчас войдут в основу правительственных решений. Среди них - автоматическое продление пособий и льгот на ближайшие 6 месяцев, ускорение выплат ветеранам и труженикам тыла, увеличение максимальной суммы пособия по безработице до уровня МРОТ, дополнительные ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет по 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал. "Многие эти меры начнут действовать уже в апреле", - отметил политик.

Еще один блок - это борьба с закредитованностью граждан и предприятий: введение каникул не только по ипотечным, но и по потребительским кредитам, отсрочка по кредитам для микропредприятий, оказавшихся в сложной экономической ситуации, упрощение процедуры банкротства для физлиц и мораторий на банкротство юрлиц, сокращение страховых фондов предприятий с 30 до 15 %. По словам Журавлева, "сейчас законопроекты находятся в стадии подготовки и будут внесены в Государственную думу в ближайшее время".

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