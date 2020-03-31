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ТАСС

Роскосмос запустил в соцсетях конкурс-флешмоб ко Дню космонавтики

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Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Юрий Гагарин в своём рабочем кабинете. Звёздный городок, 1968 год
Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Юрий Гагарин в своём рабочем кабинете. Звёздный городок, 1968 год.
Источник изображения: РГАНТД. Арх. №0-767цв

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно опубликовать фото космоса "в обыденных вещах" с хештегом #домашнийкосмос в комментарии к сообщению госкорпорации

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Роскосмос запустил конкурс-флешмоб "Космос в моем доме", приуроченный ко Дню космонавтики, говорится в сообщении на странице госкорпорации во "ВКонтакте".

"В преддверии Дня космонавтики объявляем старт домашнему флешмобу "Космос в моем доме", - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно опубликовать фото космоса "в обыденных вещах" с хештегом #домашнийкосмос в комментарии к сообщению госкорпорации. Во второй тур пройдут пользователи соцсети, изображение которых наберет наибольшее число лайков. Победитель будет выбран посредством голосования.

"Фотографию победителя отправят на МКС, распечатают там и подпишут наши космонавты", - отметили в Роскосмосе.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС, что из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия по случаю Дня космонавтики пройдут не 12 апреля, а 4 октября, то есть их планируется провести в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. Позже информацию о переносе торжественных мероприятий на осень подтвердили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

День космонавтики отмечается 12 апреля. Праздник приурочен к годовщине первого в истории полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин.

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