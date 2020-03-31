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ТАСС

Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля

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Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Согласно подписанному указу, на военную службу призовут 135 тыс. человек

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в РФ 135 тыс. человек с 1 апреля. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в указе.

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