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Российская газета

Взлет МиГ-29К с авианосца сняли с необычного ракурса

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В социальных сетях появилась видеозапись взлета истребителя МиГ-29К с индийского авианосца "Викрамадитья".

Ролик сделан с необычного ракурса, что позволяет рассмотреть работу двигателей. Взлет истребителя проходит в штатном режиме и за несколько секунд МиГ-29К набирает высоту, с которой бывший советский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков" кажется детским корабликом.

Отметим, что МиГ-29К являются основными палубными истребителями ВМС Индии, которые получили в 2016 году 45 самолетов. От классического МиГ-29 сохранилась только выдающаяся аэродинамическая компоновка, благодаря которой самолет остается вполне современной машиной. Двигатели РД-33МК имеют более мощную тягу, а запас топлива во внутренних баках увеличен более чем на 50 процентов.

Бортовая радиолокационная станция "Жук-МЭ" обеспечивает в два раза большую дальность обнаружения воздушных целей и позволяет одновременно обстреливать четыре цели, а также работать в режиме "воздух-поверхность".

Управляемое вооружение класса "воздух-воздух" включает ракеты средней дальности с активными радиолокационными головками самонаведения РВВ-АЕ и ракеты ближнего маневренного воздушного боя Р-73Э. Для поражения надводных целей могут применяться противокорабельные ракеты Х-31А и Х-35Э, а для поражения радиоизлучающих целей - противорадиолокационные ракеты Х-31П.


Николай Грищенко

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Страны
Индия
Продукция
Адмирал Горшков
Жук-МЭ
МиГ-29
МиГ-29К
Р-73Э
РВВ-АЕ
РД-33
Х-31
Х-35
Проекты
22350
Авианосец
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