ДОСААФ России продолжает работу по обучению ВУС дистанционно

Распоряжением штаба ДОСААФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в период с 28 марта по 5 апреля запрещается проведение полетов авиации ДОСААФ России, за исключением полетов по предупреждению чрезвычайных ситуаций, деятельность стрелковых, военно-патриотических и иных клубов, секций, технических кружков и музеев, а также проведение массовых спортивных и иных мероприятий, организуемых оборонным обществом.

Вместе с тем, в ДОСААФ России продолжается работа по подготовке граждан по военно-учетным специальностям. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки проведение теоретических занятий в образовательных учреждениях ДОСААФ России в рамках подготовки по ВУС переведено на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий.

До 5 апреля приостановлена работа Московского и Шахтинского авиаремонтных заводов оборонного общества.