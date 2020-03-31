Войти
Военно-промышленный курьер

ДОСААФ России продолжает работу по обучению ВУС дистанционно

304
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Распоряжением штаба ДОСААФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в период с 28 марта по 5 апреля запрещается проведение полетов авиации ДОСААФ России, за исключением полетов по предупреждению чрезвычайных ситуаций, деятельность стрелковых, военно-патриотических и иных клубов, секций, технических кружков и музеев, а также проведение массовых спортивных и иных мероприятий, организуемых оборонным обществом.

Вместе с тем, в ДОСААФ России продолжается работа по подготовке граждан по военно-учетным специальностям. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки проведение теоретических занятий в образовательных учреждениях ДОСААФ России в рамках подготовки по ВУС переведено на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий.

До 5 апреля приостановлена работа Московского и Шахтинского авиаремонтных заводов оборонного общества.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
31.08.2009
Оружие для истребителя пятого поколения
02.03.2009
Йемен закупит у России оружия на $1 млрд
11.09.2008
Пошлины на ввоз в РФ самолетов вместимостью до 50 мест могут быть обнулены с января
28.03.2008
Отрасль производства обычных вооружений в России станет гражданской
17.09.2007
ПРЕСС-РЕЛИЗ: "Русский Страховой Центр" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве
26.03.2007
ВПК поручила ускорить создание интегрированных структур в ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:50
  • 33
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать