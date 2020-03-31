Сверхтяжелая «Катюша» Кима: КНДР провела новые испытания

В Северной Корее провели боевые стрельбы перспективной РСЗО

Северная Корея 30 марта провела испытания многозарядной пусковой установки. В СМИ ее назвали «сверхтяжелой», однако эксперты склонны считать, что пока речь идет о РСЗО крупного калибра. Тем не менее Пхеньян способен увеличить ее технические показатели, после чего КНДР получит возможность поражать объекты военной инфраструктуры на территории Южной Кореи.

Испытания прошли успешно, в ближайшее время установку планируют принять на оснащение и поставлять в части и соединения ракетных войск и артиллерии северокорейской армии, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК). В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

На этот раз на боевых стрельбах присутствовал член Политбюро и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ри Пхен Чхоль, а также старшие должностные лица отдела военной промышленности ЦК Трудовой партии.

«Я бы не оценивал новую северокорейскую систему залпового огня как «сверхтяжелую» или же «сверхбольшую». Правильнее ее назвать РСЗО крупного калибра», - пояснил «Газете.Ru» замдиректора Института политического и военного анализа Анатолий Храмчихин.

Как отметил собеседник издания, в случае северокорейских испытаний, причем абсолютно любого вооружения, весьма трудно говорить о каких-либо достоверных подробностях и уж тем более технических характеристиках нового оружия. О многом можно судить только предположительно. В данном случае речь, скорее всего, идет об уже пятых по счету испытаниях перспективной системы залпового огня.

Считается, что Пхеньян ведет работу над этой РСЗО как минимум с 2017 года. Предполагаемая дальность стрельбы перспективной реактивной системы залпового огня, по некоторым оценкам, достигает 400 км.

Таким образом, в случае вооруженного конфликта со своим южным соседом новые северокорейские ракеты могут поразить военные и инфраструктурные объекты на существенной части Республики Корея.

Как считает Александр Храмчихин, северокорейские реактивные системы залпового огня особо крупного калибра разрабатываются под сильным техническим влиянием китайских РСЗО типа WS. Причем собеседник издания не исключает, что в руки разработчиков КНДР каким-то образом попадает и китайская конструкторская документация.

К примеру, в Китае разрабатываются РСЗО крупного калибра и большой дальности, которые обеспечат подразделениям ракетных войск и артиллерии НОАК возможность поражать объекты противника на больших дальностях, дополняя нишу, характерную для баллистических ракет малой дальности. «Несомненно, что и в Северной Корее пошли именно по этому пути», - полагает Александр Храмчихин.

К примеру, реактивная система залпового огня WS-2, разработанная китайской государственной корпорацией Sichuan Aerospace Industry Corporation, обладает дальностью стрельбы около 400 км. «Вполне вероятно, что подобные тактико-технические характеристики вдохновляют северокорейских разработчиков», - отмечает Александр Храмчихин.

По мнению специалиста, речь в этом случае может идти об увеличении калибра и об оснащении реактивных снарядов северокорейской РСЗО системой коррекции траектории.

Если китайская система обладает калибром в 400 мм, то конструкторам Ким Чен Ына не составит большого труда увеличить его, к примеру, и до 600 мм и получить ту систему, которую СМИ сегодня охарактеризовали как «сверхтяжелую» или «сверхбольшую».

К реактивным снарядам подобных систем, как правило, разрабатываются несколько видов боевых частей. К примеру, кассетная, осколочно-фугасная с готовыми поражающими элементами, объемного взрыва. Не исключено, что ракеты Ким Чен Ына в перспективе будут комплектоваться и ядерными боевыми частями, предположил эксперт.

Как рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, в Северной Корее подобными разработками занимались уже очень давно, причем они велись по двум направлениям - копирование китайских РСЗО большого калибра и на этой же основе создание собственных конструкций особой мощности и с корректируемыми боеприпасами.

«Ранее одной из форм сдерживания, которая оказывалась доступной Северной Корее, было применении артиллерии большой мощности для нанесения поражения объектам в северной части Республики Корея. В частности, в первые часы и сутки вооруженного конфликта предполагалось нанесение мощных огневых налетов по северным районам Сеула», - пояснил Василий Кашин.

По словам эксперта, в данном случае речь о большой эффективности подобных ударов не шла, но в тот момент времени для северокорейских руководителей это была политически важная вещь. В этой связи они периодически посещали огневые позиции подразделений и частей своей артиллерии большой мощности и присутствовали на боевых стрельбах.

«Однако сейчас КНДР выходит на качественно другой уровень. Вместо недостаточно результативных огневых налетов артиллерии по объектам своего гипотетического противника с РСЗО сверхбольшого калибра северокорейские вожди приобретают качественно иной инструмент воздействия на неприятеля», - отметил Василий Кашин.

Теперь у КНДР появляется реальная возможность наносить точные и эффективные ракетные удары по значительному числу военных объектов в северной части Республики Корея.

«Это значительно смещает баланс сил на Корейском полуострове в пользу Ким Чен Ына и показывает, что в Северной Корее разумно выбирают приоритеты в сфере разработки вооружения и военной техники. Северокорейские вожди в полном объеме отдают себе отчет, что есть области, где они не могут конкурировать со своими противниками, а есть сферы, где можно сконцентрировать ресурсы, кадры, средства и добиться вполне приемлемого результата. К примеру, для КНДР это баллистические ракеты и реактивные системы залпового огня особой мощности. Поэтому военные возможности Ким Чен Ына все больше и больше приходится принимать в расчет при военно-политических прогнозах и оценках», - заметил Василий Кашин.

«Что касается способностей Китая в сфере разработки РСЗО крупного калибра и большой дальности стрельбы, Пекин становится если не мировым законодателем мод, то обладает весьма сильным влиянием в этой сфере на другие страны. И Северная Корея здесь далеко не исключение», - дополнил Храмчихин.

К примеру, обратил внимание собеседник «Газеты.Ru», на вооружении армии Турции находится 300-мм реактивная система залпового огня Т-300 Kasirga (имеется 72 единицы). Она представляет собой копию 302-мм китайской РСЗО WS-1.

Еще с начала 1990-х годов Турция вела переговоры с рядом стран, включая Францию, Израиль и Китай, относительно передачи ракетных технологий и предложений совместного производства.

Китайское предложение, подчеркивает Храмчихин, было сочтено лучшим как с точки зрения финансовых вопросов, так и с точки зрения решения технологических проблем. В результате в 1997 году турецкой компанией «Roketsan» было подписано соглашение с китайской фирмой CPMIEC (Chinese Precision Machinery Import and Export Company) о совместной разработке и изготовлении аналога китайской РСЗО WS-1B (Вейши-1) под шифром «Kasirga» («Ураган»).

Да и на просторах СНГ китайское влияние в сфере разработки РСЗО достаточно сильно. Как ранее писала «Газета.Ru», на оснащении ВС Белоруссии состоит ракетный комплекс «Полонез-М». Максимальная дальность стрельбы комплекса - 290 км. Он оснащается ракетами типа А200 и А300. На многоосном шасси Минского завода колесных тягачей типа МЗКТ 7930-313 монтируется два комплекта пусковых контейнеров (восемь ракет).

Максимальное количество поражаемых целей залпом одной боевой машины - восемь. Участок расположения отдельных целей, поражаемых одним залпом БМ, - 20х20 км.

Несомненно, «Полонез-М» - грозное оружие, и гордость за обладание таким ракетным комплексом с белорусской стороны вполне оправдана. К примеру, российская РСЗО «Смерч» существенно уступает белорусскому «Полонезу» в дальности стрельбы. К этому следует только добавить, что в белорусском «Полонезе» более чем явственно ощущаются китайские корни.

В заключение следует отметить, что испытания перспективного ракетного оружия в КНДР ведутся ускоренными темпами. Буквально накануне командование ВС Республики Кореи сообщило, что Пхеньян провел в ночь на воскресенье, 29 марта, пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Ракеты пролетели 230 км на максимальной высоте 30 км.

КНДР в начале марта возобновила регулярные испытательные пуски ракет малой дальности в восточном направлении. В ряде случаев это были баллистические ракеты, испытание которых в Северной Корее запрещено Совбезом ООН.

Сообщается, что в прошлом году Пхеньян провел такие испытания 13 раз.

Михаил Ходаренок