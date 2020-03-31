Войти
Независимое военное обозрение

Власти Сирии ужесточили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

318
0
0
Фото ДИМК МО РФ
Фото ДИМК МО РФ.

За последние дни в Сирии ввели комендантский час, ограничили передвижение между провинциями, продлили карантин в школах и вузах, значительно чаще стали проводить дезинфекцию улиц. Закрыты почти все заведения, кроме продуктовых магазинов, естественно, что и они во время действия комендантского часа закрыты. Он действует с 25 марта с 18:00 до 06:00, ровно половину суток. На улицах после 18:00 остаются только полицейские. Сообщают источники из Дамаска.

Власти утверждают, что сирийцы с пониманием относятся к таким шагам и надеются, что благодаря жестким ограничениям удастся как можно скорее преодолеть эпидемию и вернуться к нормальной жизни. Конечно же к таким заявлениям стоит относиться с известной долей иронии. Впрочем, возможно, война несколько дисциплинировала сирийцев, а к комендантскому часу они уж точно привыкли.

Власти активно используют приемы коммерческой пропаганды, но вместо рекламы на улицах Сирии появились баннеры с актуальными воззваниями типа: «Ради вас и ваших детей останьтесь дома», «Чтобы защититься от коронавируса, держитесь на расстоянии не менее 1 метра друг от друга».

Из официальных данных следует, что в магазинах нет недостатка в продуктах. В любой торговой точке по доступной цене можно приобрести дезинфицирующие средства для рук. При входе во многие магазины появились бутыли с антисептиком для покупателей. Персонал крупных магазинов работает в медицинских масках. Их надели и продавцы небольших лавочек. Жизнь в городах страны после введения ограничительных мер сильно изменилась. На улицах немноголюдно и днем.

Бизнесмены надеются, что эпидемия быстро минует благодаря принимаемым мерам. Большинство таксистов в сирийских городах садится за руль в перчатках и масках. А еще дезинфицирующими средствами обрабатывают руки водителям сотрудники постов, которые расположены на всех выездах из населенных пунктов. На некоторых постах водителям измеряют температуру при помощи бесконтактного термометра.

В отличии от России гостиницам разрешили работать. Но, обязательными атрибутами и для персонала стали маски и перчатки. Отменены шведские столы по утрам - еду приносят официанты.

В городах власти проводят дезинфекцию улиц специальными средствами при помощи ручных насосов по несколько раз в сутки. Обработке подвергаются места массового скопления людей и основные магистрали. Проводится также санитарная обработка общественного транспорта, государственных и социальных учреждений, производственных предприятий.

В технологическом плане санитарная обработка представляет собой этакое сочетание современности и далекого прошлого. Правительство заявляет, что чистоте улиц уделяется особое внимание, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются власти страны, где с 2011 года ведутся боевые действия.

Приостановлена работа большинства госучреждений и общественного транспорта, продлен карантин в вузах и школах. Закрыты мечети и храмы. С воскресенья ограничено перемещение между населенными пунктами внутри провинций, а также между сельскими районами. Минздрав организует дополнительные места в больницах для приема больных, ведется подготовка специальных обсерваторов.

Сейчас Сирия входит в список стран, где зафиксировано минимальное число заразившихся. Но власти готовятся к развитию ситуации.

Такие шаги предпринимаются только на подконтрольной правительству территории. Что происходит в провинции Идлиб, где орудуют боевики, и на землях, которые контролируют США, неизвестно. Более того, как говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, «американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН», чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» на сирийско-иорданской границе «завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков».

По данным штабов, так называемая администрация лагеря с подачи «американских кураторов» наращивает информационно-пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к «критическому» положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи для предотвращения якобы надвигающейся гуманитарной катастрофы. Сейчас в «Эр-Рукбане» насчитывается около 15 тысяч жителей, из которых более 6 тысяч - боевики и члены их семей, а остальные не покидают лагерь вследствие запугивания со стороны подконтрольных США бандформирований. Как подчеркивается в заявлении, правительство Сирии готово провести тестирование всех выходящих из «Эр-Рукбана» на наличие коронавируса и в случае выявления заразившихся организовать их лечение.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Швеция
Проекты
Медицина
ОБСЕ
Похожие новости
30.12.2019
"Это фейк": Минобороны отрицает драку с американцами в Сирии
12.11.2019
НАТО вместо ООН
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
12.11.2012
Борьба за богатства Арктики еще впереди
12.05.2012
Из жизни посредников: ВТС Франции и Саудовской Аравии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:50
  • 33
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать