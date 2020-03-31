Власти Сирии ужесточили меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции

За последние дни в Сирии ввели комендантский час, ограничили передвижение между провинциями, продлили карантин в школах и вузах, значительно чаще стали проводить дезинфекцию улиц. Закрыты почти все заведения, кроме продуктовых магазинов, естественно, что и они во время действия комендантского часа закрыты. Он действует с 25 марта с 18:00 до 06:00, ровно половину суток. На улицах после 18:00 остаются только полицейские. Сообщают источники из Дамаска.

Власти утверждают, что сирийцы с пониманием относятся к таким шагам и надеются, что благодаря жестким ограничениям удастся как можно скорее преодолеть эпидемию и вернуться к нормальной жизни. Конечно же к таким заявлениям стоит относиться с известной долей иронии. Впрочем, возможно, война несколько дисциплинировала сирийцев, а к комендантскому часу они уж точно привыкли.

Власти активно используют приемы коммерческой пропаганды, но вместо рекламы на улицах Сирии появились баннеры с актуальными воззваниями типа: «Ради вас и ваших детей останьтесь дома», «Чтобы защититься от коронавируса, держитесь на расстоянии не менее 1 метра друг от друга».

Из официальных данных следует, что в магазинах нет недостатка в продуктах. В любой торговой точке по доступной цене можно приобрести дезинфицирующие средства для рук. При входе во многие магазины появились бутыли с антисептиком для покупателей. Персонал крупных магазинов работает в медицинских масках. Их надели и продавцы небольших лавочек. Жизнь в городах страны после введения ограничительных мер сильно изменилась. На улицах немноголюдно и днем.

Бизнесмены надеются, что эпидемия быстро минует благодаря принимаемым мерам. Большинство таксистов в сирийских городах садится за руль в перчатках и масках. А еще дезинфицирующими средствами обрабатывают руки водителям сотрудники постов, которые расположены на всех выездах из населенных пунктов. На некоторых постах водителям измеряют температуру при помощи бесконтактного термометра.

В отличии от России гостиницам разрешили работать. Но, обязательными атрибутами и для персонала стали маски и перчатки. Отменены шведские столы по утрам - еду приносят официанты.

В городах власти проводят дезинфекцию улиц специальными средствами при помощи ручных насосов по несколько раз в сутки. Обработке подвергаются места массового скопления людей и основные магистрали. Проводится также санитарная обработка общественного транспорта, государственных и социальных учреждений, производственных предприятий.

В технологическом плане санитарная обработка представляет собой этакое сочетание современности и далекого прошлого. Правительство заявляет, что чистоте улиц уделяется особое внимание, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются власти страны, где с 2011 года ведутся боевые действия.

Приостановлена работа большинства госучреждений и общественного транспорта, продлен карантин в вузах и школах. Закрыты мечети и храмы. С воскресенья ограничено перемещение между населенными пунктами внутри провинций, а также между сельскими районами. Минздрав организует дополнительные места в больницах для приема больных, ведется подготовка специальных обсерваторов.

Сейчас Сирия входит в список стран, где зафиксировано минимальное число заразившихся. Но власти готовятся к развитию ситуации.

Такие шаги предпринимаются только на подконтрольной правительству территории. Что происходит в провинции Идлиб, где орудуют боевики, и на землях, которые контролируют США, неизвестно. Более того, как говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, «американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН», чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» на сирийско-иорданской границе «завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков».

По данным штабов, так называемая администрация лагеря с подачи «американских кураторов» наращивает информационно-пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к «критическому» положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи для предотвращения якобы надвигающейся гуманитарной катастрофы. Сейчас в «Эр-Рукбане» насчитывается около 15 тысяч жителей, из которых более 6 тысяч - боевики и члены их семей, а остальные не покидают лагерь вследствие запугивания со стороны подконтрольных США бандформирований. Как подчеркивается в заявлении, правительство Сирии готово провести тестирование всех выходящих из «Эр-Рукбана» на наличие коронавируса и в случае выявления заразившихся организовать их лечение.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО