Для Литвы «угроза российского вторжения» оказалась страшнее пандемии

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Литвы

По мнению литовского руководства, наличие среди размещенных в стране солдат НАТО нескольких десятков больных коронавирусной инфекцией является меньшей угрозой, чем возможное вторжение России. Более того, из-за пандемии «русская угроза» стала еще большей. Поэтому, считают в Вильнюсе, сокращения воинского контингента Североатлантического альянса предпринимать не следует.

Об этом сообщает агентство Euronews.

И хотя в Литве в связи с пандемией многие предлагают направить дополнительные средства в здравоохранение и на экономические нужды, эти предложения отклоняются литовским правительством. В Вильнюсе считают более целесообразным увеличить военные расходы до 2,5 процентов бюджета. Тем более, что, по утверждению литовского президента Гитанаса Науседы, российские разведывательные ведомства значительно усилили свою активность на прибалтийском направлении.

Сейчас в Литве расквартирован механизированный батальон вооруженных сил Германии, составляющий основу контингента НАТО, а также военнослужащие из еще не менее семи государств. У нескольких десятков из них обнаружен коронавирус.

Министерство обороны Литвы считает, что они не станут источником заражения для местного населения, так как иностранные солдаты не контактируют с литовскими военнослужащими и находятся отдельно от них.