Войти
Военное обозрение

Для Литвы «угроза российского вторжения» оказалась страшнее пандемии

296
0
0

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Литвы

По мнению литовского руководства, наличие среди размещенных в стране солдат НАТО нескольких десятков больных коронавирусной инфекцией является меньшей угрозой, чем возможное вторжение России. Более того, из-за пандемии «русская угроза» стала еще большей. Поэтому, считают в Вильнюсе, сокращения воинского контингента Североатлантического альянса предпринимать не следует.

Об этом сообщает агентство Euronews.

И хотя в Литве в связи с пандемией многие предлагают направить дополнительные средства в здравоохранение и на экономические нужды, эти предложения отклоняются литовским правительством. В Вильнюсе считают более целесообразным увеличить военные расходы до 2,5 процентов бюджета. Тем более, что, по утверждению литовского президента Гитанаса Науседы, российские разведывательные ведомства значительно усилили свою активность на прибалтийском направлении.

Сейчас в Литве расквартирован механизированный батальон вооруженных сил Германии, составляющий основу контингента НАТО, а также военнослужащие из еще не менее семи государств. У нескольких десятков из них обнаружен коронавирус.

Министерство обороны Литвы считает, что они не станут источником заражения для местного населения, так как иностранные солдаты не контактируют с литовскими военнослужащими и находятся отдельно от них.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Россия
Проекты
NATO
Похожие новости
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
05.05.2017
Дивизионное командование США в Познани (Defence24, Польша)
19.07.2016
Смогут ли украинские военные отказаться от российских взяток
28.08.2014
Вашингтон нацеливает ПРО на Восток
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
08.12.2008
Страховка от "бабочки". Около ста государств отказались от применения кассетных боеприпасов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:50
  • 33
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать