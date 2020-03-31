В «Туполеве» заявили о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ

Работа над созданием первого глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ закончена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиационного конструкторского бюро ПАО «Туполев» в понедельник, 30 марта.

«Туполев» работает над проектом совместно с ТАНТК им. Г.М. Бериева, сейчас они приступили к отработкам обновленных систем.

«Малая модернизация первой партии самолетов Ту-95МС была завершена в марте 2020 года. Целью программы стала частичная замена устаревшего радиооборудования и навигационных систем на современные», — приводит агентство слова из сообщения компании.

Работы проводились с 2018 по 2019 год на производственных площадках «Туполева» и АО «Авиакор-авиационный завод». В начале 2020-го компании начали совместную малую модернизацию следующей партии самолетов.

В августе 2018 года авиаконструкторское бюро сообщило, что заключило контракт с Минобороны России на создание Ту-95МСМ. Отмечалось, что работы развернуты на Таганрогском авиационном заводе имени Бериева.

Первый вылет ракетоносца должен был состояться в конце 2019 года. В конце августа 2018 года Минобороны сообщило, что самолет поступит в российские войска в том же году.

Стратегические Ту-95МС, как и Ту-160, — воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу с помощью ядерного оружия.