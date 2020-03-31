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Талибы отправят в Италию своих смертников на борьбу с коранавирусом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Афганские эпидемиологи, входящие в террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ), начали борьбу с новым коронавирусом COVID-2019 в Афганистане.

Террористическая группировка собирается использовать мощности лабораторий по производству героина, а также специалистов по изготовлению тяжелых наркотиков для разработки вакцины против коронавируса.

Кроме того, в планах «Талибана» стоит отправка группы экспертов из провинции Кандагар в Ломбардию для помощи итальянцам. В этой операции будут задействованы лучшие кандидаты в смертники, которые будут отправлены на медицинский фронт.

По мнению аналитиков, таким образом, «Талибан» пытается «оседлать модную тему» и поправить сложившийся негативный имидж. В то же время движение контролирует около половины Афганистана, поэтому распространение эпидемии на этих территориях стало серьезной проблемой для самих террористов, так как распространение эпидемии и необходимая социальная изоляция, может привести к снижению поддержки со стороны населения.

Кроме того, это может ослабить их позиции в условиях реализации соглашения с США о выводе части американских войск из Афганистана. Таким образом, «Талибану», хочешь – не хочешь, придется заниматься коронавирусом, говорит FreeNews.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Италия
США
Проекты
Медицина
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