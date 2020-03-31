Завершилась модернизация первой партии Ту-95МС

Компания «Туполев» (входит в ОАК под управлением Госкорпорации Ростех) объявила о завершении работ по малой модернизации первой партии стратегических ракетоносцев Ту-95МС, сообщила пресс-служба, сообщила пресс-служба предприятия.

Целью программы стала частичная замена устаревшего радиооборудования и навигационных систем на современные.

Основные работы проводились в период с 2018 по 2019 годы на производственных площадках ПАО «Туполев» и АО «Авиакор-авиационный завод». В начале 2020 года компании совместно приступили к выполнению работ по малой модернизации следующей партии самолетов.

Параллельно компания «Туполев» совместно с ТАНТК им. Г.М. Бериева завершили работы по созданию первого глубокомодернизированного Ту-95МСМ и приступили к отработкам обновленных систем.

Ту-95МС – стратегический ракетоносец, модифицированная версия самолета Ту-95. Самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет – ракетоносец. В рамках масштабной программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации ПАО «Туполев» в настоящее время решает задачи по повышению эффективности применения и продлению сроков эксплуатации стратегического бомбардировщика Ту-95МС в интересах Министерства обороны России.