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Артиллерия морской пехоты КФ выдвинулась на огневые позиции

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тактические учения артиллерии полка морской пехоты Каспийской флотилии с боевой стрельбой стартовали в Дагестане. В маневрах задействовано порядка 200 единиц вооружения и военной техники, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

На первом этапе учений артиллеристы совершили марш в район полигона Аданак для выполнения учебных задач и подготовки к боевым стрельбам. На вооружении у них находятся гаубицы, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые управляемые ракеты.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, подготовлены более 30 мишеней, также будут применяться средства имитации общевойскового боя.

В ходе активной фазы учений военнослужащим предстоит подавить и уничтожить условных противников и их огневые средства на расстоянии до 10 км, выйти из зоны поражения артиллерии противника на запасные огневые позиции, а также взаимодействовать с подразделениями других видов войск.

На завершающем этапе тактических учений пройдут боевые стрельбы. Артиллеристы должны будут проявить боевую выучку и готовность к выполнению задач огневого поражения объектов и живой силы условного противника.

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