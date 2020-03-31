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Российская газета

Легендарные Т-34-85 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

На средние танки Т-34-85 во Вьетнамской народной армии возложена ответственная задача - их используют для защиты побережья страны.

Как это может происходить, иллюстрируют размещенные в Сети видеокадры. При сигнале тревоги бойцы береговых войск под прикрытием брони "тридцатьчетверки" занимают свои позиции и открывают огонь по противнику из стрелкового оружия.

Танк, в свою очередь, также обнаруживает находящиеся в море цели и начинает бить по ним из 85-мм пушки ЗИС-С-53.

Это орудие имеет прицельную дальность 5 200 метров. Входящие в боекомплект снаряды могут легко поражать различные корабли и катера, а также плавающие бронетранспортеры.

Видно, что этот танк был подвергнут модернизации. Он получил новые опорные катки, которые стали применяться на советской бронетехнике в 50-е годы. У него доработали 500-сильный дизельный двигатель. Механик-водитель получил прибор ночного видения, установлена более современная радиостанция.

По разным данным, в строю остаются около полусотни таких машин, плюс несколько десятков выполненных на их базе самоходно-артиллерийских установок СУ-100.

Недавно сообщалось о возвращении в морскую пехоту 76-мм образца 1942 года ЗиС-3.

Кроме этих достаточно старых образцов оружия на вооружении ВНА имеются различные противокорабельные ракетные комплексы, такие как "Редут", "Рубеж" "Бастион" и "Бал-Э".

Также сообщалось, что вьетнамские специалисты на базе российской крылатой ракеты Х-35 создали мобильную пусковую установку на шасси вездехода Камского автомобильного завода.


Алексей Моисеев

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
Х-35
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