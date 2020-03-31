Войти
Российская газета

Что добьет авианосцы США: вирус, ракеты или экономика

262
0
-1
Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

Авианосный флот США переживает тяжелые времена: два корабля, Ronald Reagan и Theodore Roosevelt, - отправлены на карантин из-за вспышки коронавируса на борту. Причем на последнем число заболевших за два дня выросло в восемь раз, после чего командование ВМС перестало публиковать данные об эпидемиологической обстановке.

Скорее всего, оба авианосца в ближайшие месяцы не смогут нести боевое дежурство: один находится у причала военно-морской базы Йокосука в Японии, другой отправлен на карантин на остров Гуам. Тем самым к многочисленным проблемам авианосного флота США добавилась новая.

Напомним, осенью прошлого года стало известно о нехватке авианосцев а Атлантическом флоте. Из-за технических проблем, срыва графиков ремонта на верфях и "детских болезней" из семи кораблей нести боевую службу оказался способен лишь один - Abraham Lincoln (CVN-72). Он ее и несет - в Аравийском море. Другой исправный корабль, Dwight D. Eisenhower (CVN-69) спешно готовится к выходу в море, чтобы сменить собрата, чей срок вахты давно вышел.

- Конечно, говорить о том, что ВМС США останутся совсем без авианосцев, не приходится. Возможно, большинство кораблей не смогут выйти в море, но один-два у Соединенных Штатов всегда найдутся, чтобы присутствовать у Ирана или Северной Кореи, - считает специалист по военно-морскому флоту, редактор журнала "Национальная оборона"Александр Мозговой.- Другое дело, что авианосцы как класс кораблей постепенно утрачивают свое значение под давлением экономических и военных факторов.

Авианосные соединения блестяще проявили себя в ходе Второй Мировой войны - по сути, именно они уничтожили Императорский флот Японии. Затем более полувека гигантские корабли демонстрировали военную и экономическую мощь Соединенных Штатов в различных уголках мира - на этом построена стратегия "дистанционного устрашения", принятая ВМС США в 50-е годы и действующая до сих пор.

Однако развитие противокорабельных средств поражения, появление у России гиперзвуковых ракет, а у Китая - специализированных баллистических, - а также эволюция подлодок в сторону малозаметности постепенно превращают авианосцы, по выражению американских СМИ, в "очень дорогую могилу для нескольких тысяч моряков". На учениях НАТО в 2015 году французская АПЛ Saphir прокралась незамеченной мимо кораблей охранения авианосной группировки и подошла к Theodore Roosevelt на расстояние торпедного залпа в упор.

Ко всему прочему авианосцы очень дороги: как в постройке, так и в эксплуатации. Корабль типа Nimitz обходился бюджету США в 14 миллиардов долларов, новые авианосцы серии Gerald R. Ford еще дороже. Лет 20 назад Америка могла закрыть на это глаза: денег хватало, а статус обладателей "абсолютного оружия" грел душу налогоплательщикам. Но сейчас, на фоне глобального экономического и социального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, обвалом цен на нефть и пересмотром геополитики со стороны Росси и Китая, неизбежно сокращение военных расходов. И атомные гиганты имеют все шансы попасть под секвестр.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Франция
Япония
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Gerald R. Ford
NATO
Nimitz
Авианосец
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
14.03.2018
Современная Россия использует северокорейские методы запугивания
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
26.05.2014
Бумажные сокращения заокеанских СНВ
24.03.2014
С грустью по авианосцам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:50
  • 33
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать