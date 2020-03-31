Что добьет авианосцы США: вирус, ракеты или экономика

Авианосный флот США переживает тяжелые времена: два корабля, Ronald Reagan и Theodore Roosevelt, - отправлены на карантин из-за вспышки коронавируса на борту. Причем на последнем число заболевших за два дня выросло в восемь раз, после чего командование ВМС перестало публиковать данные об эпидемиологической обстановке.

Скорее всего, оба авианосца в ближайшие месяцы не смогут нести боевое дежурство: один находится у причала военно-морской базы Йокосука в Японии, другой отправлен на карантин на остров Гуам. Тем самым к многочисленным проблемам авианосного флота США добавилась новая.

Напомним, осенью прошлого года стало известно о нехватке авианосцев а Атлантическом флоте. Из-за технических проблем, срыва графиков ремонта на верфях и "детских болезней" из семи кораблей нести боевую службу оказался способен лишь один - Abraham Lincoln (CVN-72). Он ее и несет - в Аравийском море. Другой исправный корабль, Dwight D. Eisenhower (CVN-69) спешно готовится к выходу в море, чтобы сменить собрата, чей срок вахты давно вышел.

- Конечно, говорить о том, что ВМС США останутся совсем без авианосцев, не приходится. Возможно, большинство кораблей не смогут выйти в море, но один-два у Соединенных Штатов всегда найдутся, чтобы присутствовать у Ирана или Северной Кореи, - считает специалист по военно-морскому флоту, редактор журнала "Национальная оборона"Александр Мозговой.- Другое дело, что авианосцы как класс кораблей постепенно утрачивают свое значение под давлением экономических и военных факторов.

Авианосные соединения блестяще проявили себя в ходе Второй Мировой войны - по сути, именно они уничтожили Императорский флот Японии. Затем более полувека гигантские корабли демонстрировали военную и экономическую мощь Соединенных Штатов в различных уголках мира - на этом построена стратегия "дистанционного устрашения", принятая ВМС США в 50-е годы и действующая до сих пор.

Однако развитие противокорабельных средств поражения, появление у России гиперзвуковых ракет, а у Китая - специализированных баллистических, - а также эволюция подлодок в сторону малозаметности постепенно превращают авианосцы, по выражению американских СМИ, в "очень дорогую могилу для нескольких тысяч моряков". На учениях НАТО в 2015 году французская АПЛ Saphir прокралась незамеченной мимо кораблей охранения авианосной группировки и подошла к Theodore Roosevelt на расстояние торпедного залпа в упор.

Ко всему прочему авианосцы очень дороги: как в постройке, так и в эксплуатации. Корабль типа Nimitz обходился бюджету США в 14 миллиардов долларов, новые авианосцы серии Gerald R. Ford еще дороже. Лет 20 назад Америка могла закрыть на это глаза: денег хватало, а статус обладателей "абсолютного оружия" грел душу налогоплательщикам. Но сейчас, на фоне глобального экономического и социального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, обвалом цен на нефть и пересмотром геополитики со стороны Росси и Китая, неизбежно сокращение военных расходов. И атомные гиганты имеют все шансы попасть под секвестр.

Антон Валагин