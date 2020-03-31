Китайской клон Javelin пошёл на экспорт

У американского ПТРК Javelin появился прямой конкурент. Вчера, 29 марта, портал defenseworld.net сообщил о том, что корпорация Norinco объявила о выполнении первого экспортного контракта на поставку ПТРК HJ-12.

«Norinco осуществила доставку контейнеров с ракетами иностранному заказчику на прошлой неделе, согласно запланированной дате отгрузки, поскольку клиент срочно нуждался в ракетах. Это первый случай экспортной поставки противотанкового оружия 3-го поколения, разработанного китайской компанией», — сообщили в пресс-службе Norinco.

ПТРК HJ-12 Red Arrow Источник изображения: defenseworld.net

Ракетный комплекс HJ-12 Red Arrow — первый китайский ПТРК 3-го поколения с системой автоматического наведения («выстрелил и забыл»). Он способен поражать цели сверху, в наименее защищённую часть. По неофициальным данным, боеголовка HJ-12 способна пробивать до 1100 мм брони, а дальность поражения цели полностью соответствует показателям ПТРК Javelin.