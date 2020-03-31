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WarSpot

Китайской клон Javelin пошёл на экспорт

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Источник изображения: warspot.ru

У американского ПТРК Javelin появился прямой конкурент. Вчера, 29 марта, портал defenseworld.net сообщил о том, что корпорация Norinco объявила о выполнении первого экспортного контракта на поставку ПТРК HJ-12.

«Norinco осуществила доставку контейнеров с ракетами иностранному заказчику на прошлой неделе, согласно запланированной дате отгрузки, поскольку клиент срочно нуждался в ракетах. Это первый случай экспортной поставки противотанкового оружия 3-го поколения, разработанного китайской компанией», — сообщили в пресс-службе Norinco.

ПТРК HJ-12 Red Arrow

Источник изображения: defenseworld.net

Ракетный комплекс HJ-12 Red Arrow — первый китайский ПТРК 3-го поколения с системой автоматического наведения («выстрелил и забыл»). Он способен поражать цели сверху, в наименее защищённую часть. По неофициальным данным, боеголовка HJ-12 способна пробивать до 1100 мм брони, а дальность поражения цели полностью соответствует показателям ПТРК Javelin.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Norinco
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