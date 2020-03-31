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Военное обозрение

В России разработали противовирусный комбинезон

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Источник изображения: topwar.ru

Государственная корпорация Ростех создала противовирусный комбинезон, способный защитить от вирусов и других опасностей. Его смогут использовать медицинские работники, сотрудники специализированных служб и многие другие.

Об этом сообщает пресс-служба Ростех.

Выпуском этой спецодежды займется дочернее предприятие госкорпорации «Росхимзащита». Здесь уже начали изготовление пробных экземпляров.

Материалом для защитного костюма стала специальная пленка, которая обладает повышенной износоустойчивостью и не рвется при растяжении и сгибании. Этот изолирующий комбинезон может использоваться для длительного ношения.

Противовирусный костюм с капюшоном полностью закрывает тело и голову, при этом он весит всего лишь полкилограмма. Рекомендуется использовать его в комплекте с респиратором и защитными перчатками.

Костюм надежно защищает человека от вирусов, бактерий, грибков, спор и других биологических угроз, а также от воздействия кислотной, щелочной или других агрессивных сред.

При создании данного универсального изолирующего комбинезона были применены все существующие наработки в сфере биологической защиты.

Исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко заявил, что среди заказчиков костюмов есть не только медики, но и представители промышленных предприятий, которые готовы приобрести их для своих сотрудников в качестве защитной меры.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
Медицина
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