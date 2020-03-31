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Российская газета

Арктические мотострелки провели масштабные учения с боевой стрельбой

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Арктические мотострелки Северного флота провели масштабные тактические учения с боевой стрельбой. Были задействованы более 80 единиц разнообразной техники.

Учения прошли на одном из полигонов в Мурманской области, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Сюда прибыли многоцелевые транспортеры-тягачи МТЛБ, артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", разведывательная химическая машина "РХМ-6" и другая специальная и боевая техника.

Военнослужащие сначала совершили марш в конкретный район, заняли позиции для обороны, провели радиационную, химическую и биологическую разведку с помощью машины РХМ-6. А потом уже боевые расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика", зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10", комплексов противотанковых управляемых ракет "Фагот", переносных зенитных комплексов "Игла", крупнокалиберных пулеметов "Корд" огнем уничтожили боевую технику и живую силу "неприятеля".


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гвоздика
Корд
МТ-ЛБ
Стрела-10
Фагот
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
ЯО
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