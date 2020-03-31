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Деловая газета "Взгляд"

Испытания БДК «Петр Моргунов» прервали для проведения технических работ

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Большой десантный корабль (БДК) "Пётр Моргунов" проекта 11711, построенный для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), выходит из Балтийска на заводские ходовые испы
Большой десантный корабль (БДК) "Пётр Моргунов" проекта 11711, построенный для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), выходит из Балтийска на заводские ходовые испытания, 13.12.2019.
Источник изображения: АО "Объединённая судостроительная корпорация"

Построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» прервет заводские ходовые испытания и вернется на предприятие для выполнения доводочных работ, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Ожидается, что сегодня во второй половине дня "Петр Моргунов" совершит переход из Балтийска на ПСЗ", – сообщил источник ТАСС. Он напомнил, что БДК "Петр Моргунов" проходит заводские ходовые испытания в полигонах Балтийского флота.

"После выполнения доводочных работ испытания будут продолжены", – сказал источник.

Как ранее сообщил представитель ПСЗ Сергей Михайлов, передача корабля ВМФ России запланирована на конец мая.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
11711
БФ
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