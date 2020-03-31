Испытания БДК «Петр Моргунов» прервали для проведения технических работ

Построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» прервет заводские ходовые испытания и вернется на предприятие для выполнения доводочных работ, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
"Ожидается, что сегодня во второй половине дня "Петр Моргунов" совершит переход из Балтийска на ПСЗ", – сообщил источник ТАСС. Он напомнил, что БДК "Петр Моргунов" проходит заводские ходовые испытания в полигонах Балтийского флота.
"После выполнения доводочных работ испытания будут продолжены", – сказал источник.
Как ранее сообщил представитель ПСЗ Сергей Михайлов, передача корабля ВМФ России запланирована на конец мая.
Дмитрий Зубарев