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Деловая газета "Взгляд"

National Interest призвал мировых лидеров вспомнить о еще одном глобальном вызове

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: United States Goverment/ Wikimedia.org

Мир отбросил «рутинное мышление» в ситуации с пандемией коронавируса, а теперь то же самое надо сделать при решении проблемы распространения ядерного оружия, которая также является глобальным вызовом для человечества, пишет National Interest.

Авторы статьи, сотрудники американской НПО "Образовательный центр по политике нераспространения" (NPEC) Виктор Глинский и Генри Сокольский, отмечают, что мировые лидеры должны заняться укреплением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которому в этом году исполняется 50 лет, передает RT.

Они отмечают, что соглашение отчаянно нуждается в пересмотре условий. Сейчас, считают авторы, у международного сообщества есть время, чтобы "придумать что-то посерьезнее возни с поэтапными предложениями, которые еле-еле продвигают решение проблемы".

В статье отмечаются пять главных проблем ДНЯО: он позволяет странам – участницам выходить из него с помощью простого уведомления; он не содержит запрета на использование оружейного урана и плутония в качестве ядерного топлива; МАГАТЭ слишком активно занимается продвижением ядерной энергетики; в договоре нет стандартизованной системы контроля за соблюдением условий, из-за чего на каждое нарушение приходится реагировать, придумывая новые методы; его ослабляют страны-"отказники" – Индия, Израиль, Северная Корея и Пакистан.

Эти проблемы, считают авторы статьи, нужно исправить. Чтобы прекратить дальнейшее распространение ядерного оружия, полагают они, нужно не закрывать глаза на ДНЯО, а напротив, улучшить его и активно использовать.

Между тем, ранее стало известно, что инспекционная деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) приостановлена из-за коронавируса.


Сергей Гурьянов

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Страны
Израиль
Индия
КНДР
Пакистан
США
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
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